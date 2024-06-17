花開花落話更年女性更年期保健手冊 免費索取

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紐約訊
紅人歸（Sangel）讓女性風采依然
紅人歸（Sangel）讓女性風采依然

暢銷全球幾十個國家19年的百年漢方“紅人歸”膠囊（Sangel）改善女性在各年齡階段引起的身體問題。擁有紅人歸膠囊（Sangel），不僅讓您做個人人羨慕的魅力女人，更是對您一生的精心呵護。

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女性從青春期開始經歷月經，妊娠、分娩、哺乳等過程，都與血有極大關系，常因工作、生活的各種原因而導致氣血不足、氣滯血瘀而產生各種疾病。主要表現有月經不調、痛經、面色萎黃、精神疲憊、頭暈腦脹、健忘多夢、心悸胸悶、兩肋悶痛等。

諾貝爾獎獲得者大村智教授的指導下並獲得國際婦女聯合會推薦，暢銷全球幾十個國家19年的百年漢方“紅人歸”膠囊（Sangel）改善女性在各年齡階段引起的身體問題。

一、補氣養血、面色紅潤，消除黃褐斑

女人由於氣血不足，常會產生面黃唇淡、頭暈目眩、手腳無力等癥狀，“紅人歸”膠囊（Sangel）通過補血養巢、活躍造血功能、調理肝腎功能、胃腸運轉功能，從而使血氣充足、腸道吸收功能好轉、改善面黃唇白、身體虛弱、心悸胸悶、頭暈目眩、腰膝酸痛、手腳無力等癥狀。提高身體素質，使女士面色紅潤，精神振奮、調理內分泌，活血通絡，黃褐斑減退，容顏更美麗。

二、營養卵巢、激活卵巢

“紅人歸”膠囊（Sangel）能夠活化卵巢微循環網，增強微循環攜帶養分和代謝能力，保證充足的營養供給，滋潤和營養開始萎縮的卵巢，使卵巢重新產生圓潤的卵泡，恢復旺盛的雌激素分泌能力，改善調理痛經、量過多或過少、經期不準、閉經等癥狀。尤其能使心血不足引起的心悸、胸悶、頭昏腦脹、煩躁健忘等症狀得到改善。

三、調理內分泌

“紅人歸”膠囊（SangelL）有很好的調理女性內分泌能力，肌膚是女人內分泌、卵巢健康狀況的晴雨表，再高檔的化妝品也無法掩蓋住這些內在的問題，服用紅人歸膠囊1-2個周期，女性虛症可得到改善或消除、氣血充足，面色紅潤不暗淡；當內分泌得到平衡，卵巢功能得到恢復，肌膚的微循環、代謝功能會得到改善，色斑、粗糙、無彈性將會消失，變的細嫩白皙有彈性。紅人歸滋陰養巢，給女人源自內在的肌膚美。

四、 營養恢復卵巢功能是根本

女人衰老的重要原因是卵巢功能的衰退。 只有營養卵巢，恢復卵巢功能，使其分泌身體所需要的荷爾蒙，才是最根本的方法。

五、「紅人歸」標本兼顧  讓女性風采依然

“紅人歸”膠囊打破了傳統產品單一、著重短期功效的弊端，標本兼顧，能直接營養卵巢，滋陰補血、滋養肝腎、調理內分泌、營養恢復卵巢功能，使之恢復自身的正常分泌和代謝，氣血恢復正常，由內而外，雙向調節滋养女性，保持肌肤细膩紧致白皙，低垂的乳房開始變得圓潤尖挺，皮膚光滑潤澤，充滿女性迷人魅力，性欲望強烈，陰道分泌物增多，夫妻生活變得更加美滿。

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