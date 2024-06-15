紐約中醫學院秋季班招生執照針灸師的搖籃

紐約中醫學院秉承“仁愛、傳承、融匯、啟新”校訓，為中醫針灸事業在美國的發展增加了不少生力軍。

紐約中醫學院是以中國傳統中醫針灸為特色的高等學府，也是東岸唯一冠名中國傳統醫學（Traditional Chinese Medicine）的學校。學院成立於1996年，二十八年來學院保持“原汁原味”的特色，秉持“汲取中華醫學精髓、躋身美國健保體系”的教育方向，以師資雄厚、教學嚴謹而享譽美國針灸教育界，已經培養出千位畢業生，成為執照針灸師的搖籃。

紐約中醫學院在中醫走向世界的歷史機遇中，早已承擔起在美洲大陸推廣、傳播中國醫學的光榮責任，肩負著發揚、光大中華優秀文化的使命”。他表示學院將秉承“仁德愛人、傳道承業、融古匯今、啟迪新知” 之宗旨，，將學院建成北美最優秀的中醫高等學府。

由於鴉片類藥物濫用危機，非藥物鎮痛已成為一種趨勢，聯邦醫療保險 （Medicare）也接受針灸治療腰痛，這給針灸業發展帶來很大的契機，在聯邦勞工部網站標註為陽光行業的針灸業將在整合醫療體系中起重要作用。

紐約中醫學院已進入聯合國教科文組織世界高等教育名錄，設有三年制針灸碩士與四年制針灸與中醫藥學碩士課程（同時頒發健康科學專業學士文憑），連續得到聯邦教育部 認可的針灸與草藥院校認證委員會（ACAHM）鑑定。其文憑在全國範圍獲得認可，畢業生有資格申請紐約、華盛頓特區及其他45州針灸執照。並針對執照針灸師開設中醫藥學證書班。學校師資雄厚，六成以上教師擁有博士學位，中醫針灸教師多半畢業於中國大陸，臨床帶教老師的平均執業時間達20年，這在全國52家針灸院校（系）中是絕無僅有的。

紐約中醫學院誠心誠意幫助您，實現成為一名執照針灸師的夢想，走向事業成功。入學條件為已俱備大學60學分學歷（包括9個學分生物醫學課程如生物學、解剖生理學），有一定英語基礎（或具有美國四年高中學歷、或美國教育部認可的大學60學分以上學歷、或英語授課的大學60學分以上學歷、或擁有健康衛生專業執照、或TOEFL（iBT）成績61分以上、或雅思（IELTS）成績6分以上、或中國英語能力等級6級等均可作為英語語言能力證明）。

學校可以簽發I－20，接受國際學生；學校還接受退伍軍人，並可享受相關福利。如是美國公民或永久居民並已獲得72大學學分，可申請聯邦學生低息貸款。該校在長島本校設有大型教學門診部，並與許多醫療機構簽約為臨床教學基地，如紐約下城高雲尼醫院、皇后區牙買加醫院以及紐約州立大學法明岱爾校區（SUNY Farmingdale）康健中心。

學校圖書館 藏書豐富，擁有數千冊英文的中醫針灸方面書刊，應有盡有；同時還有配有許多英語的中醫針灸教學軟件，讓學生更容易理解掌握中醫針灸知識。學生還可利用圖書館的電子數據庫（NOVEL/EBSCO Research Database、Thomason Gale Databases、與TMRDE）查閱有關補充替代醫學方面的論文，學校又購置了中文萬方數據庫瀏覽權，可以查詢中文中醫期刊92種，還包括學位論文等各種資料，

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