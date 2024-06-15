台美藝術財富論壇：文化交流與收藏新視野6月20至22一連三天在法拉盛喜來登酒店舉行

「藝術收藏與減稅論壇」系列活動，將於6月20日至22日在法拉盛Sheraton LaGuardia East Hotel舉行。

由北美洲台灣商會聯合總會主辦、美國協和門窗贊助的「藝術收藏與減稅論壇」系列活動，將於6月20日至22日在法拉盛 Sheraton LaGuardia East Hotel舉行。本次活動由十方藝術空間創辦人董怡君（Julia Tung）及紐約協和基金會共同策劃，並特別邀請台灣當代藝術家蘇奕榮、邱建仁、吳建興，以及楊金池、林怡伶、闕巧涵三位旅美台灣藝術家，共同參與此次文化交流論壇。

一連三天活動期間，現場將展出六位藝術家的作品，涵蓋多種主題與媒材，展示內容包括不同創作形式的畫作、雕塑及裝置藝術。本次藝術論壇是台美商會的首次創舉，旨在推廣台灣藝術家於國際間的視野與知名度，並藉由經濟與藝術的結合，積極促進各方的效益。

論壇特別邀請到美國當地藝術與文化界的重要人士出席，包括美國台美文藝協會創會執行長

李美華（Luchia Meihua Lee）、現任紐約大學教授，前任紐約市 文化局長，曾任皇后博物

館館長，PS1/MOMA 副館長，紐約市公共藝術部門主任Tom Finkelpearl、皇后社區學院

(Queensborough Community College /CUNY)美術館館長Faustino Quintanilla、

ArtMatic Advisory 創辦人/藝術顧問Anwarii Musa 等人。

此外，活動還將探討藝術收藏與投資 的經濟效益。藝術收藏不僅能提升生活品味，還能帶來

意想不到的財務規劃好處，並對台灣藝術創作者提供實質支持。論壇期間，美林財富管理資

深財務顧問馮敏（Mynoon Doro）與紐約州註冊會計師協會主席魏立仁（Liren Wei）將共同探討藝術收藏與投資“4W1H”等實務議題，闡明如何根據收藏品進行借貸規劃，為參與者提供全面的財務建議。

「藝術收藏與減稅論壇」時間6月20日（星期四）上午9:30至12:00，（僅供台商會員及受邀者參加）。展覽時間由6月20日下午1時至6月22日下午5時，展覽設在紐約法拉盛Sheraton LaGuardia East Hotel, Phoenix Ballroom (2F)，地址：135-20 39TH AVENUE. FLUSHING. NEW YORK 11354 NY，誠摯邀請各界人士參觀，共同見證這場台美文化藝術的交流盛會。