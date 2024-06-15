星光無限音樂會　佛教梵唄與西方音樂的跨越文化盛宴

星光無限音樂會由大都會交響樂團等音樂家成功出演，並獲紐約州長霍楚辦公室頒予社區貢獻榮譽肯定。

紐約佛光山和國際佛光會紐約協會攜手呈獻，延續去年「永恆的星」的成功，今年再度舉辦「星光無限」公益音樂會！這場音樂盛宴於日前假紐約皇后學院雷弗克萊音樂廳舉行，這場音樂會融合了佛教梵唄與西方音樂元素，帶給大紐約一場獨特且振奮人心的音樂饗宴。這場音樂會由佛光山紐約道場住持覺麟法師、監院有霖法師和國際佛光會紐約協會會長陳澄慧共同策劃。在眾多法師的帶領下，各組負責的佛光人齊心合力，集體創作，確保音樂會的順利舉辦，展現了僧信二眾同體共生的精神。

當日，近500名賓客雲集雷弗克萊音樂廳，觀眾席位座無虛席。音樂會結合了世界級音樂家的演奏，淨化了觀眾的心靈。從《心經》、《六祖壇經》的菩提偈、佛光四句偈，到叩鐘偈、人間音緣的歌曲，音樂會將這些佛教經典與現代電影和古典音樂融合，呈現了一場前所未有的音樂盛宴。演出陣容強大，超過30位來自紐約大都會 歌劇院管弦樂團、交響樂 團、以及大都會阿卡貝拉無伴奏合唱團等世界級音樂家共同參與，呈現出超高水準的大製作演出。

當晚的受邀嘉賓陣容華麗，包括了宗教、文化和媒體界的代表。紐約信仰與非營利組織發展執行長Caura Washington、紐約州長霍楚辦公室亞裔 事務主任馬肖恩，佛教界邀請慈恩寺住持智隆法師、紐約蓮華學佛苑(西方居)住持明修法師，慈恩寺住持智隆法師、紐約蓮華學佛苑(西方居)住持明修法師 、紐約瑞光寺住持瑞法法師、中華佛教會法王寺監院耀華法師 、寶光寺大光法師、慈航精舍監院明熙法師等共襄盛會。這些嘉賓的參與為音樂會增添了更多的光彩，也凸顯了跨宗教和跨文化交流的重要性。

指揮家辛明峰（Ming-Feng Hsin）率領著大都會交響樂團以及其他音樂家，呈現了一場令人難忘的音樂表演無伴合唱團的《三寶頌》和《和諧》，透過梵唄音樂演繹，以純粹的人聲和諧，獨特的新詮釋，打動了在場觀眾。弦樂團的演奏則包括了韋瓦第的《春》和柴可夫斯基的華爾茲圓舞曲等經典曲目，讓觀眾沉浸在美妙的音樂之中。百老匯聲樂家Christina Maxwell再度登場，帶來了《身在純粹的想像世界》和《順其自然》等耳熟能詳的曲目。銅管五重奏的演奏《霍格華茲進行曲》和《星際大戰》更是讓現場觀眾陷入了影視的奇幻世界。

音樂會的下半場更是精彩：為音樂會帶來多樣化和豐富的聆聽體驗。如《阿拉丁》電影主題曲《嶄新的世界》給觀眾一場充滿奇幻色彩的音樂之旅；《佛教青年的歌聲》透過歌聲表達佛教信仰的情感和心境；而《簡單的禮物》則讓觀眾們感受到一種共鳴和共享的情感。最後壓軸來自室內樂團演奏的佛教音樂作品，包括《心經》、《菩提偈》、《佛光四句偈》等，透過音樂表達佛教的智慧和真理，給觀眾帶來心靈上的淨化和提升。