通過參與ASQ華語戒煙專線的戒煙計劃來慶祝父親節

父親節將至，您是否想過戒煙？戒煙將會對您的健康產生的巨大影響，以及它能為您周圍的人尤其是青年人樹立榜樣。無論是為了您自己的福祉還是為了支持您關心的人，採取實際行動戒煙能創造顯著而巨大的成效。ASQ《華語戒煙專線》鼓勵父親們為維護自己和家人的健康而設定戒煙日期，並開始戒煙。父親節將是戒煙的好日子！符合資格的參加者將獲得20美元的禮物卡，請即致電ASQ《華語戒煙專線》1-800-838-8917。

研究表明，設定戒煙日期的吸煙者比沒有戒煙日期的吸煙者更有可能嘗試戒煙。加州大學 聖地亞哥分校家庭醫學和公共衛生學教授朱書宏博士表示，「嘗試戒煙的次數越多，成功的機會就越大，你和你的家人朋友就可以共用健康和幸福！」

Mayo Clinic Nicotine Dependence Center主任 J. Taylor Hays 醫生指出，過去25年的研究表明，那些單純靠自己意志力戒煙的人，只有大約3%到5%會成功戒煙超過六個月。換句話說，雖然有些人能夠通過這種方式戒煙，但至少 95% 的人不會。為了增加成功戒煙的機會，請考慮與戒煙顧問交談並獲得支持。此外，結合戒煙指導和尼古丁替代療法 (NRT) 如尼古丁貼片，將增加永久戒煙的機會。

從現在開始，報名參加ASQ《華語戒煙專線》戒煙計劃並與精通粵語、國語的戒煙顧問完成電話諮詢的合資格參與者將獲得一張價值20 美元的專屬禮物卡，以示鼓勵。此外，吸煙者還將收到為期兩週的尼古丁貼片作為入門套件，來幫助他們戒煙。

ASQ《華語戒煙專線》提供粵語和國語服務，確保為參與者提供文化和語言上適當的幫助。

要參與此特別優惠並透過 ASQ《華語戒煙專線》開始您的戒煙之旅，可通過以下方法聯繫我們：

1. 電話 1-800-838-8917

ASQ《華語戒煙專線》不僅針對菸草使用者。我們也歡迎菸草使用者的家人或朋友致電 1-800-838-8917 與 ASQ 聯繫，以獲取專業戒煙顧問關於如何幫助他人戒煙的提示。如果您在營業時間內打電話，我們的廣東話或普通話戒煙顧問將會接聽您的來電。

2. 網上報名網站: www.asq-chinese.org

您也可以在 www.asq-chinese.org 網上登記。登記完成後，戒煙閱讀資料將透過電子郵件發送。戒煙顧問亦將與您聯繫，以瞭解您是否合資格獲得為期兩週的免費尼古丁貼片。

3. 發簡訊

發送簡訊 [戒煙] 至 66819，以便在開始戒煙後最初幾週內每天接收ASQ《華語戒煙專線》的 [中文] 簡訊。這些資訊經過專門設計，可在戒煙過程中的關鍵時刻提供協助，包括戒煙和保持戒煙實用技巧。您也可以發送簡訊提問，戒煙顧問將相應地回覆您的訊息。 （您可以隨時發送簡訊 STOP 至 66819 選擇不再收簡訊。您的電訊服務提供者可能會收取簡訊費。）

ASQ 的服務時間是星期一到星期五，美國西岸時間早上 7:00am 至晚上9:00pm（美東時間早上10:00am至淩晨12:00am）。網站:www.asiansmokersquitline.org。