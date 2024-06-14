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「六味地黃丸」父親節送健康順天堂科學中藥「治未病」

紐約訊
「六味地黃丸」科學中藥由熟地黃、山藥、山茱萸、茯苓、澤瀉、牡丹皮、枸杞等藥材組成。
「六味地黃丸」科學中藥由熟地黃、山藥、山茱萸、茯苓、澤瀉、牡丹皮、枸杞等藥材組成。

中醫千年老藥「六味地黃丸」具有補腎保健之功效，華人群體一旦身體機能減退、衰老或罹患慢性疾病，調養身體都會推薦使用此中藥複方。法拉盛順安堂的「六味地黃丸」科學中藥是該店的銷售冠軍，不少民眾將它視為健康食品，每天服用。

日前，由台灣國家衛生研究院神經及精神醫學研究中心與南韓攜手一項有關缺血性腦中風的動物實驗，結果顯示，微調「六味地黃丸」成分比例的「中藥複方PM012」可有效減少中風大鼠腦神經細胞損傷、降低梗塞面積。研究發現，腦缺血後人體將大量釋放「谷氨酸」，以致鈣離子大量進入細胞、大腦產生發炎反應、神經細胞凋亡，進而造成動作功能障礙。

「中藥複方PM012」與常用於補腎的「六味地黃丸」成分相似，但比例不同，主要成分包括枸杞子、熟地黃、山藥、山茱萸、茯苓、澤瀉、牡丹皮等藥材，其中芍藥苷和熟地黃的成分5-羥甲基糠醛（5-HMF）具有抗炎、抗凋亡和抗內質網壓力的功能。

順安堂代理的「六味地黃丸」科學中藥由臺灣順天堂監製，臺灣執業界牛耳的順天堂藥廠已有超過八十年的歷史，順應傳承中國由來已久的預防醫學觀念——「治未病」，於2003年4月成立順天本草公司，以「自然、本草、健康」的理念設計及生產安全優質的保健產品，強調「預防勝於治療」，開展本草養生的序幕。

順天本草專業的研發團隊，由一群中醫學專家、藥學博士、營養師還有植物化學專家、國寶級中草藥鑒定專家、檢驗技術分析專家等組成。團隊成員不斷追求創新與卓越品質，以「安全、自然、本草、健康」的理念集成中西思想，承襲傳統並創新研發消費者受用的好產品，為產品品質與安全做嚴格的把關，更榮獲各項認證及獎項肯定，希望提供給民眾一個便利的本草養生選擇。

「順安堂」中藥號負責人林老闆本身即著名中醫師，該店除了代理順天堂科學中藥外，還經營世界各地的中西藥草和山珍海味，包括西藏冬蟲草、美國野山花旗參、南美洲刺參、墨西哥鮑魚、日本干貝、印尼燕窩、韓國高麗參、臺灣養生零食、臺灣藥廠中成藥、健康食品以及臺北迪化街年貨。紐約順安堂中藥行地址：135-24 Roosevelt Ave., Flushing, NY 11355（法拉盛羅斯福路135-24號）喜來登酒店對面，電話：718-445-2252。

中風 法拉盛 墨西哥

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