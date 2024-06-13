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倍康醫療中心長島診所隆重新 張羅湧醫師 夏迎秋醫師共同主理

紐約訊
圖(二)：倍康醫療中心長島診所新張當日，貴賓雲集。左起縣議員Scott Strauss, 稅務管理人Mary Jo Collins, 鎮長Jennifer DeSena及社區委員會委員Christine Liu 劉巧怡(右二)均到場祝賀。
圖(二)：倍康醫療中心長島診所新張當日，貴賓雲集。左起縣議員Scott Strauss, 稅務管理人Mary Jo Collins, 鎮長Jennifer DeSena及社區委員會委員Christine Liu 劉巧怡(右二)均到場祝賀。

位於長島海德公園的倍康醫療中心長島診所日前隆重新張，為長島地區提供完善先進的醫療服務。新張當日，地方官員及各界貴賓到場祝賀並一同剪綵，儀式隆重，場面熱鬧。該醫療中心是以家庭內科、成人小兒過敏哮喘免疫專科為專精的醫療機構，亦於華人聚集的法拉盛市區設有診所，能服務更多的僑胞。該診所接受各種主要保險，無保險患者優惠收費，精通多種語言，有需要的僑胞可前往或致電查詢。

該醫療中心的主治醫師羅湧醫師(醫學博士/免疫學博士)及家庭內科的夏迎秋醫師(醫學博士/神經科學博士)擁有豐富的臨床經驗，無論是對於各種疑難、危重病患的治療，還是長期健康管理，始終將您的需求放在首位，以「預防為主、防患於未然」的醫療理念和專業的診療技術，為您和您的家人提供高品質、個性化的專業醫療服務，以確保獲得最佳的治療效果。用心呵護，並為您的健康保駕護航。

該診所服務項目：年度全身健康檢查，入學就業體檢，各種疫苗注射，急診，心電圖，肺功能測試，過敏針，過敏皮試，大小便檢驗。主治：花粉過敏，過敏性鼻炎、鼻竇炎、眼結膜炎、食物過敏、藥物過敏、皮膚過敏、濕疹、蕁麻疹、咳喘、免疫力低下等過敏及免疫系統疾病。高血壓，糖尿病，高血脂，心臟病，甲狀腺，前列腺，急慢性支氣管炎，哮喘，感冒，發燒， 胃腸炎，尿路感染，皮疹，關節炎，肝炎，花粉過敏，貧血，頭暈，頭痛。

法拉盛診所地址： 3808 Union Street., #7C, Flushing, NY 11354

法拉盛友聯街法拉盛廣場大樓7樓C 室

電話：718-866-2828/ 718-475-9606。 傳真： 718-475-9607

看診時間：七天全天看診(9AM-5PM)，周三(11AM-7PM)

長島診所地址：1575 Hillside Ave. Ste 308, New Hyde Park, NY 11040 (全新裝潢，全新醫療檢測儀器)

長島新海德公園山坡大道1575號3樓308室

電話：516-294-8889

開診時間：週一，三，四全天看診 (9AM-5PM)

網址：[email protected]

圖(一)：倍康醫療中心長島診所新張，由前排中間夏迎秋醫師、羅湧醫師共同手持大剪刀...
圖(一)：倍康醫療中心長島診所新張，由前排中間夏迎秋醫師、羅湧醫師共同手持大剪刀剪彩，儀式熱鬧隆重。

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