磐石律所姚旦律師 專精遺產法淺談遺產遺囑

圖說：遺產法領域有著豐富經驗的專業遺產律所紐約磐石律所主任律師姚旦律師。

紐約的遺產法錯綜複雜，和其他民事法案也關係緊密。從設立遺囑信託，到遺產糾紛的處理，以及華裔社區常見的遺產房的管理和買賣，一系列涉及遺產的法律問題對很多人來說似乎著實頭痛。而紐約州為遺產問題專設的遺產法院(Surrogate Court)往往在處理遺產問題時自成一系，有著自己獨特的辦案方式和傳統，若非專業人士，普通人著實在涉及遺產問題時，面對的不僅是一堵牆，更是一個迷宮。因此在面對遺產和問題時，往往必須藉助專業遺產律師的協助，當事人方能妥善處理遺產的繼承，管理，以及糾紛。

紐約磐石律所就是一家在遺產法領域有著豐富經驗的專業遺產律所。律所主任律師姚旦律師曾被紐約周邊數郡遺產法院，包括曼哈頓，布魯克林，以及皇后郡等遺產法院法官們委任為各類遺產案的監督/監護律師，幫助法院和法官檢閱以及審視相關遺產案的各方做法是否合法合理符合程序，並向法官提供法律建議書。

姚律師表示作為法院的監護律師委派任務雖然有趣也很有意義，有時也會回饋社會免費接受法院的委任，但是他更多的時候是作為客戶的私人代理律師，幫助客戶前往各地遺產法院參與訴訟和遺產糾紛的調解。對於他的辦案經歷，姚律師表示他曾作為監護律師為遠在歐洲荷蘭的石油 家族遺屬監督數千萬遺產案的公正公平性，也曾為孤寡老人作為她的私人代理律師和遠在佛羅里達的遠親針鋒相對並一招制敵順利取得大額遺產。訴訟之外，磐石律所也為許多紐約和周邊的客戶設立遺囑及信託，為廣大社區友人妥善安排遺產的安排設計和管理。

姚律師表示，最好的糾紛處理辦法是避免糾紛。因此他呼籲任何人處理遺產的最佳辦法是在身體以及心智健康的時候提前妥善處理設立信託或者遺囑。姚律師表示華人社區喜好投資和購置房地產，然而房產一旦成為遺產房，相關管理和銷售等問題缺乏提前備案的話立刻會成為家眷特別是遺產管理人的心頭大患，處理不當造成親戚反目也很常見。因此，防範於未然，在個人身體和心智健康的階段完成遺產的規劃尤其重要。

磐石律所遺產糾紛處理，以及遺囑信託設立等業務經驗豐富，常在複雜情況中找到突破口，為客戶解決疑難雜症。對遺產信託有問題的社區友人歡迎致電212-392-5828諮詢。律所地址位於長島 大頸，為自購物業可為客戶長期存儲遺囑信託原始文本。在法拉盛 也有會客地點。律所總部地址為15 Canterbury Road A3 Great Neck NY 11021, 位於大頸火車站對面停車方便。