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玩美電波Oligio第五代陳惠萍醫美診所 顧客完美反饋

紐約訊
圖： 第五代電波-玩美電波Oligio有效治療皺紋，更適合亞洲人膚質。
圖： 第五代電波-玩美電波Oligio有效治療皺紋，更適合亞洲人膚質。

陳惠萍醫師自去年引進玩美電波治療儀器以來，受到顧客良好反饋。陳醫師表示，韓國生產的玩美電波Oligio和大家熟悉的鳯凰拉皮作用旗鼓相當，而且療程速度快，舒適低痛感，在治療效果上，玩美電波跟鳳凰電波都是單極電波，效果一樣好，因此愈來愈多人改打玩美電波。

陳醫師表示，顧客想以電波拉皮有效達到緊膚除皺效果，需於皮下加溫60-65度左右。玩美電波加溫時，皮下溫度一樣能到50-60多度，但玩美電波多一個保護避免燙傷的措施，會控制表皮溫度在43度，要做到這個保護機制在於玩美電波的溫度感應是4個，大於鳳凰電波的3個溫度感應。

第五代電波-玩美電波Oligio是新一代「非侵入式電波治療系統」，具有美國FDA與台灣衛福部TFDA、韓國KFDA、CE歐盟等國際認證，療程安全性高，能治療皺紋，更適合亞洲人膚質。凡是雙下巴、法令紋、木偶紋、全臉鬆弛、脖子都能施打玩美電波，適用對象亦包括有輕度或重度皺紋、毛孔粗大、橘皮組織、法令紋、臉頰下墜且皮膚鬆弛者。至於其他皮膚病變，像是下顎線鬆弛、嘴邊肉、火雞脖子、眼周細紋，還有眉毛不對稱、眉眼微幅下垂、胸部下垂、腹部及臀部鬆弛下垂、蝴蝶袖，也都有緩解效用。

有關詳情，請親洽陳惠萍醫美診所，地址：136-33 37th Ave., #4A, Flushing（復興大廈），預約電話：718-509-6475（醫生說國、粵、英語）；門診時間：周一、二、四、五上午9點至下午5點，周六上午9點至下午3點。

FDA 歐盟

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