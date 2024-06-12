法拉盛豪華商住大樓One College Point Square 舉行破士動工儀式

圖1：法拉盛最新豪華大樓One College Point Square示意圖

法拉盛 中心最新的豪華建案---One College Point Square，6月7日在工地現場舉行了盛大的破土動工儀式，由發展商FSA Capital與承建公司上海建工美洲公司(SCG America)，會同設計、施工、金融、推廣等團隊聯合主持。

發展商FSA Capital參與了紐約市近年最成功地產建案之一的長島市 Skyliner Tower的開發，他們在法拉盛地產開發方面有超過25年經驗。該公司副總裁Wilson Pun律師在現場表示，法拉盛近年發生了很大變化，年輕一代搬進來了，同時也帶來了他們的需求。新一代對能結合傳統元素和時尚特色的地產情有獨鍾。Pun律師覺得這個項目- One College Point Square會很好地迎合這種需求。One College Point Square 的1-5層將是70,000呎的零售和商業空間，6-14層規劃了99套豪華Condo公寓，時尚又高檔。雖然法拉盛近年興建了不少新公寓，但FSA Capital對他們的產品很有信心： 第一，該廈位於法拉盛中心；第二，這是高檔奢華地產，結合時尚的設計和各種便利設施，正是年輕人夢寐以求的理想住所。

Pun律師補充，現代年輕人喜好設施齊全的公寓，而不會選擇傳統的一家庭住宅，One College Point Square提供的生活方式正是他們需求的。在大樓的頂層閣樓（Penthouse），發展商設計了三套頂層高級公寓，均有私人樓頂露台，觀賞曼哈頓天際線。

FSA Capital地產部總監Louis Yu也表示，他們是現代法拉盛最早的發展商之一，20多年前，他們就在法拉盛成功地開展地產項目，他們有最好的團隊，能為買家提供最好的公寓。

而大樓營建商是著名的上海建工美洲公司，在美國有25年的營造經驗，業務範圍覆蓋東、西兩岸，打造出一個個高端優質的房產投資項目。他們承建項目包括在法拉盛的超大型開發項目天廣廣場（Tangram）、紐約及加州 多間高級酒店、綜合體以及相關使領館項目和承包項目。作為廣受尊重的營建商和開發商，上海建工美洲公司在美國聲譽卓著。

One College Point Square地面五層（1-5）的零售空間，現在開放洽談合約。上面6-14層的99套公寓，預計2025年開始預售，更多詳情請留意官網： https://www.1CollegePointSquare.com。大樓的具體位置是133-17 37th Ave., Flushing, College Point Blvd. 夾37大道，對面是天廣中心（Tangram）。