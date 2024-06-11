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著名粵劇文武生劉惠嗚攜兩位學生赴紐約參加2024中國戲劇節

紐約訊
1. 學生們於香港戲劇節中演出攝 2. 劉惠鳴與學生們演出後台合照 3. 劉惠鳴的兩位學生獲獎 4. 劉惠鳴和學生們的周年盛大演出
1. 學生們於香港戲劇節中演出攝 2. 劉惠鳴與學生們演出後台合照 3. 劉惠鳴的兩位學生獲獎 4. 劉惠鳴和學生們的周年盛大演出

香港著名文武生劉惠鳴多年來致力於粵劇藝術的傳承和發展，成立了揚鳴兒童劇團，培育了無數粵劇新秀。每屆演出均獲得香港觀眾的熱烈歡迎和讚賞。今年，揚鳴兒童劇團更榮獲國家藝術基金獎。

2024年7月7日，劉惠鳴將攜兩位學生劉海柏和張迅怡應邀到臨紐約，參加[2024中國戲劇節] 之《鳴歌名曲星星陣》的演出。她們將與紐約多位極受歡迎的粵劇精英聯袂演出，按出場順序依次包括：廖巧珍、李芙芬、靚筱聲、陳倩儀、邵慶儀、盧翠園、陳麥潔明、廖莫愁、燕無雙、陳美美、廖君儀等。

此次演出將於2024年7月7日在中華公所舉行，旨在推廣粵劇藝術，促進中美文化交流，讓更多人了解和喜愛粵劇藝術。

劉惠鳴老師及其兩位學生的到來，必將為此次戲劇節增添光彩，並吸引廣大粵劇愛好者前來觀看。

《鳴歌名曲星星陣》將包括九個精彩的粵劇選段：1. 幻覺離恨天。2. 穆桂英招親。3. 隋宮十載菱花夢。4. 公主刁蠻駙嬌。5. 艷曲醉周郎。6. 花田八喜之餞會。7. 易水送荊軻。8. 大鬧廣昌隆。9. 百花亭贈劍

售票地點: 太白酒莊勿街 53號, 票價:$100(名譽券) ，$50, $30,$20. 座位有限，請及早訂座。喜愛粵劇人土，萬勿錯過。查詢電話：1-212-842-4849

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