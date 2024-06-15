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共和黨第25選區州議員韓裔候選人白正熩日前召開記者會得到亞裔社區代表熱烈反響

紐約訊
前市議員華裔競選人曹艾莊（右起）、周國東與史提芬‧王熱烈支持白正熩（左三）出選市議員。
前市議員華裔競選人曹艾莊（右起）、周國東與史提芬‧王熱烈支持白正熩（左三）出選市議員。

共和黨第25選區韓裔州議員候選人白正熩（Kenneth Paek, NYS Assembly District 25）懇請皇后區新鮮草原、南貝賽與部分法拉盛地段選民，於6月25日（周二）初選期間，鄭重投他一票。

白正熩日前在法拉盛召開記者會，地點在北方大道，位於144街的三元閣韓式中華料理餐館，席開六桌，邀請到多位亞裔社區代表，包括2023年共和黨第25選區市議員華裔參選人曹艾莊、2023年皇后區第23選區市議員華裔參選人周國東以及2024年第25選區州議員競選人史提芬．王。其他一併表示熱烈支持白正熩參選的團體尚有法拉盛守護天使隊長黃世高與曹艾莊等多名隊員、大紐約朝鮮族同胞會會長鄭聖國、豐收華廈基督教會牧師 張曉軍所率領的華裔教友、大紐約韓美協會董事長Wonchul Choi、紐約韓國海產協會會長曹東鉉、韓美婦女聯盟前主席Angela Chung以及途佳旅遊負責人管星祥等多人。其中，史提芬．王正式宣布退選，不再參加2024年州議員競選。他表明，一來他不想再與競爭對手纏鬥官司訴訟問題，二來他轉而將時間精力為白正熩助選，希望推選更有能力的人出頭勝選，為社區做出更大貢獻。

白正熩提出四大政見與訴求是（一）整治社區治安。（二）維護小商家權益，減少法規與官僚主義的干預與限制，從而為社區增加工作機會。（三）促進經濟成長，減少政府不必要開支以及降低市民稅賦的重擔。（四）加強紐約市兒童教育，支援教師以及改善教學品質。

長期投身公職的白正熩，懷抱服務大眾的強烈使命感。首先，他是約翰．傑刑法學院（John Jay College of Criminal Justice）的畢業生。2000-04年，他在美國第七艦隊上服役。2006年，他轉入華埠五分局工作。及至2012年，他出任市警局緊急服務單位。2014年，他獲拔擢為警局探員。2021年，他又獲得拔擢，成為市警局109分局警官。隨後他於2023年自警局退休，從事房屋貸款與保險行業。

欲知詳情，請聯繫白正熩競選團隊，電話: 718-359-3701，電郵: [email protected]，網址： www.KenPaek2024.org。

第25選區州議員候選人白正熩，普遍得到亞裔社區的鼎力支持。
第25選區州議員候選人白正熩，普遍得到亞裔社區的鼎力支持。
白正熩競選海報。
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法拉盛 華裔 皇后區

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