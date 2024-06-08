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「國醫堂」許英教授淺談中醫治療癲癇病

紐約訊
許英教授在診所內細心分析病患病情，考慮最佳醫療方案
許英教授在診所內細心分析病患病情，考慮最佳醫療方案

法拉盛「國醫堂」高級中醫診所，為「美國替代醫學」中醫治療診所之一，由范樹國、許英中醫師主理。其中許英是中國衛生部培養的對外交流中醫針灸高級專家代表。而范樹國則被美國政府授予「中醫針灸傑出人才」殊榮。兩位教授從事中醫工作五十餘年，臨床經驗豐富。他們在美國創辦紐約「國醫堂」高級中醫診所，其中醫治療具有見效快、療效高、無痛苦、從根治、費用低的特點。

許英教授介紹說：癲癇俗稱「羊兒風」，是少年常見的神經系統慢性疾病。癲癇是由多種病因導致的腦細胞群異常的同步放電，引起突然發作一時的腦功能障礙。該症臨床表現多樣，有的患者出現意識改變或喪失、肢體抽動、感覺異常、特殊行為等。癲癇早期癥狀：頭部多汗，喜歡搖頭、煩躁不安，睡眠時易驚醒。癲癇大發作會突然神志喪失，呼吸停止，口吐白沫，四肢抽動，可能伴有咬傷舌頭和尿失禁（排尿不受控制），抽動停止後方可入睡，但醒後又會頭痛、無力，對發作無記憶。如是癲癇小發作，神志突然中止，短暫意識障礙，不抽動。發作時或靜止不動，臉色蒼白，言語活動暫停，手不能握住物品，站立不穩。至於癲癇局限性發作，則會一側口角、眼瞼、手指、足趾或一側面部及肢體末端短暫性抽搐或麻木刺痛。抽搐有時可由手指直至上肢，或擴展到對側；甚或出現多種幻覺、錯覺、無意識的動作，如吸吮、咀嚼、咂嘴、脫衣、解開鈕扣等。

接著許教授剖析，癲癇重在心、肝、脾三臟器功能失常，脾失健運，食欲不振，痰濕內生，上患心神，蒙蔽心竅，出見面部諸多癥狀發生，記憶停止，神志喪失，口吐白沫；還會出現肝經失養，筋骨經脈失養，或內熱灼傷經筋，四肢痙攣抽搐，小便失禁等。

按照中醫辨證論治，許教授分析，癲癇與其他疾病不同，有發作期與間歇期，只是在「發作期」癥狀激烈且凸顯，必須鎮驚祛風，滌痰開竅為主。1、痰熱互結，上擾神明。治宜：清熱滌痰，鎮肝熄風。2、痰濕壅盛，蒙蔽心竅。治宜：祛痰除濕，祛風開竅。3、肝鬱氣結，氣痰上犯。治宜：疏肝理氣，化痰解鬱。4、肝脾不足，心經失養。治宜： 疏肝健脾，養心定志。 5、肝腎陰虧，經脈失養。治宜：滋養肝腎，潤養筋脈。癲癇發作後，患者會自覺極度疲憊嗜睡，需要較長時間才能緩解和恢復。醫生和家人應該予以理解，並且有足夠的耐心去幫助患者。

長期醫療實踐證明，任何一種醫療體系都不可能包治天下疾病。一位醫生不可能治癒所有患者。法拉盛王子街「國醫堂」抱著「醫者父母心」的中華文明理念，歡迎民眾致電預約、諮詢、瞭解相關治療服務，電話：929-607-3738，診所地址：39-07 Prince Street, Suite 4E, Flushing, New York 11354，網址：https://www.guo-yi-tang.com。

許教授在為患者針灸
許教授在為患者針灸

法拉盛

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