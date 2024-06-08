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免費助抵禦癌症及各種慢性病、新冠及後遺症

紐約訊

Tang’s Natural Recovery免費助抵禦癌症及各種慢性病、新冠及後遺症，其負責人David表示，經過我們多年不懈的探索和不斷改善，已經摸索出一套完整的，行之有效的和獨特的自然方法，可以使各種各樣的癌症病人，如罹患肝癌、肺癌、胰腺癌、卵巢癌、膽囊癌、子宮頸癌、口腔癌、喉癌、骨癌、胃癌、腸癌、乳腺癌、血癌等等，不管是早中期，還是晚期瀕危，生命進入倒數計時，都能因為採用Tang’s獨創的自然康復法，而在短時間內使患者身體恢復正常，健康活到自然壽命的極限。

Tang’s Natural Recovery正強力推廣這種癌症康復方法。David稱，推廣自然康復療法的目的只有一個： 解病人於倒懸，拯病患於水深火熱之中。David提供了三位晚期癌症患者的調理例子，供其他癌症病患作參考：

調理例子一：已被確診肺癌晚期的84歲老年患者---經過不斷反覆放化療，進入癌症晚期，通過使用Tang’s Natural Recovery特殊方法，僅幾個星期，就恢復健康。  

調理例子二：肺癌晚期並轉移至腦部，生命瀕危的中年患者---經過一年半，32次放化療，又伴隨腦部轉移，癌症進入晚期，醫生放棄治療。在使用Tang’s Natural Recovery特殊方法後，5個星期之內，身體康復，恢復正常生活。

調理例子三：卵巢癌晚期，同時發生肝轉移和肝腹水的老年女性---已被醫院確診為卵巢癌晚期，同時又肝轉移和肝腹水，醫生認為繼續治療效果有限。患者痛苦萬分，經使用Tang’s Natural Recovery特殊方法後，在短時間內身體恢復正常，重新獲得健康。

除癌症理療方法外，Tang’s Natural Recovery同時也創出多項自然療法和與特效中草藥相結合，可以根治以下的慢性疾病：肝炎、脂肪肝、肝硬化，尿毒症、腎炎、腎衰竭，慢性腸胃炎，肺結核，重度糖尿病，高血壓、心臟病，腦梗、腦血栓，甲狀腺病、紅斑狼瘡等等。

新冠肺炎輕症、重症、危症以及長新冠（新冠肺炎後遺症），採用特效中藥，均可望以一、兩藥劑而癒。

自然減肥瘦身，短期內調整到標準體重，擁有強健身體，達到身心雙修。

負責人David呼籲，民眾如果自身或身邊家人已經被醫院宣布進入癌症晚期，醫生放棄治療，需要幫助的，以及以上各種慢性病患者、新冠後遺症患者，可打電話：718-530-8610聯繫 Tang’s Natural Recovery。

癌症 新冠肺炎 心臟病

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