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美的空調誠邀全美代理合作加盟

紐約訊
美的空調北美首家HVAC展廳現場產品展示圖。
美的空調北美首家HVAC展廳現場產品展示圖。

日前，美的空調北美首家HVAC（Heating, Ventilation, and Air Conditioning）展廳在紐約新鮮草原（Fresh Meadows）宣布正式開業，該公司現正誠邀全美國代理合作加盟。

美的空調HVAC旗艦展廳具備安裝商專業培訓、執業考試以及HVAC專業學校學生實踐基地等多種功能。隨著HVAC展廳順利開業，美的空調將進一步推進本土專業通路拓展和優化本土化服務，發起更多不同類型的熱泵教育和推廣項目，如HVAC繼續教育課程、熱泵技術諮詢、社區公益項目等。

新開幕的HVAC展廳，圍繞全場景、全氣候、全建築類型的「全面製熱解決方案」，展出的明星技術及產品包括與美國能源部合作的超低溫熱泵、紐約州政府組織指定的創新窗式熱泵、EVOX超高能效中央風管系統等。根據美國2023年的新節能法和反通貨膨脹（IRA）的節能法規定，美的空調的明星產品符合能源局的高節能標準，能夠獲得節能退稅

歡迎親臨美的空調HVAC旗艦展廳參觀，深入瞭解美的冷暖空調產品。有意瞭解美的冷暖空調產品，請聯絡美的空調獨家總代理Ai-Midea Conditioning。

美的空調展廳地址：

158-15 Union Turnpike, Fresh Meadows, NY 11366

電話：1-888-MIDEA-NA(1-888-643-3262)

網址：www.mideacomfort.us

QUEENS:

33-34 PRINCE STREET, FLUSHING, NY 11354

347-201-0588

BROOKLYN:

5121 AVE U, 2FL, BROOKLYN, NY 11234

929-372-1878

BRONX:

1900 CENTRAL PARK AVE, YONKERS, NY 10710

917-459-9483

退稅 紐約州 能源部

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