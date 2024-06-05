麥當勞首次在美國市場推出由人工智能支持的宣傳活動 幫助Z世代的與祖父祖母們克服語言障礙

深受世世代代移民祖父祖母們及其在美國出生的孫輩們喜愛的麥當勞 正為他們提供一種全新的、由人工智能 支持的保持聯繫方式 --幫助Z世代的（亞裔 美國人）及其不會講英語的祖父祖母們克服語言障礙，讓他們之間的連結更加緊密。

這是麥當勞品牌在美國首次推出的sweetconnections.ai網站，它邀請使用者們拍下發自?心的問候視頻信息，然後只需按幾個鍵，就可將視頻中的信息翻譯成他們祖父祖母們的母語。因為人工智能的最新發展，該網站得以使用語音克隆(voice cloning)和口型同步(lip sync)技術，能夠將英語轉換成包括西班牙語、華語、菲律賓語、意大利語和法語在內的31種語言。其結果是使用者出現在這個視頻畫面中無論是看上去和聽起來都像他們在說一種全新的語言。

這項全新的人工智能工具是麥當勞Grandma McFlurry宣傳活動的一部分。所有的孫輩都知道，麥當勞是和祖母和外婆創造溫馨回憶的絕佳去處。她們要不是出其不意的給我們買霜淇淋，就是讓我們在正餐前先吃甜點，那種飄飄然備受寵愛的感覺，是她們的拿手絕活！

Sweet Connections正以三部紀錄片式的廣告聯播方式在全美國推出，它致力於探索在美國出生的孫輩們—他們以講英語為主--及其在外國出生的、英語能力有限的外婆和祖母之間的語言障礙。這幾段廣告的主角都是真實生活中的祖母外婆和孫輩檔，他們在討論親情中的喜悅和挑戰，隨之而來的是人工智能翻譯信息的意外驚喜。

麥當勞美國首席市場營銷和顧客體驗官Tariq Hassan表示：「我非常珍惜我對Sitty（祖母/外婆）的記憶，她的母語是阿拉伯語。有時候我很難將我的情感傳達給她。因此我非常高興我們推出這個創新計劃，排除語言障礙，為許多像我這樣多代同堂的家庭解決了現實生活中的挑戰。麥當勞就是通過將家庭和社區結合起來的方式連結粉絲。」

開發Sweet Connection的多元文化廣告公司IW Group首席執行官Nita Song表示：「身為一個無法流利地使用祖父母母語的移民家庭 子女，我可以證實存在於同一個家庭代與代之間的語言障礙。然而，這個全新人工智能工具的目的恰恰在於消除語言隔閡，與長者們建立長久的關係，」「通過這次的宣傳活動，我們使用人工智能協助填補語言鴻溝，讓孫輩們用祖父祖母真正能夠理解的方式，表達對他們的愛戴和感激之情。」

除了具備將Z世代的英語視頻翻譯成祖父祖母之母語的功能外，Sweet Connection網站還能逆向操作：將祖父祖母錄製的非英語視頻翻譯成英語。麥當勞為了強調這套工具的特殊性能，特地將它帶到全美各地精選的老人中心 ，並舉辦說明會來教導不說英語的祖父祖母們如何使用該工具傳遞信息給自己的孫輩。

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