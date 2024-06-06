善終會『齊頌親恩演唱會』歡慶雙親節 僑團領袖紛臨觀賞逾九百人捧場

華人善終基金會創會主席陳麥潔明、副會長馬永國、法拉盛名媛甘臺甯合唱黃梅調【戲鳳】

華人 善終基金會年度社區好友齊頌親恩演唱會，於5月25、26日一連兩天假華埠 中華公所大禮堂再度盛大舉行，兩天共吸引近九百名僑胞前來欣賞，紐約市 長資深華裔顧問顧雅明親臨致賀，在演唱會上五福集團並捐獻$3,000善款給華僑學校作經費。

善終會創會主席陳麥潔明表示，華人善終基金會成立於1997年11月8日，它的緣起是自1985年經營五福集團接觸葬儀的服務，當時看到離鄉背井孤身來美尋求生計的大有人在，許多新移民孑然一身尚未在這陌生的土地站穩腳跟，若適逢家中親友發生意外和病亡，深感徬徨無助，故收到不少社區僑團鄉親的求助，均只能靠個人事業的資源來協助。後有幸獲社區中願意發出愛心呼應她的施棺贈地想法的人越來越多，如果能成立一個慈善機構，讓願意支持的各界僑胞一起為那些有需要的同胞伸手援助也是一個善舉，在九七年與數位志同道合的社區善心人士一起正式成立了華人善終基金會。

善終會於2012年舉行齊頌親恩社區演唱會後，由於新冠肺炎肆虐，當局推行社區限聚令，以致2020年及2021年的實體演唱會被迫中止，但陳太與善終會於2021年6月特別舉辦YOUTUBE線上直播「憑著愛與社區齊頌親恩演唱會」，延續這項有意義的社區活動，與社區的耆老長者在線上歡慶雙親節。而今年已邁進第十年，該演唱會推出以來，深受社區歡迎，在兩日內所有門票已被社區民眾認領一空。

今年善終會齊頌親恩演唱會節目精彩，陳麥潔明創會主席獻唱了『星』、『萬般情』、『月亮代表我的心』、『家家有本難念的經』、『女人花』、『大魚』、『漁舟唱晚』、『四季歌』、『王昭君』，及『掌聲響起』逾廿多首懷舊金曲。並與她的千金陳穎敏合唱『眉頭不會猛皺』、『沉默是金』。而紐約華人三代牛仔歌手麥沛榮、盧元龍、李可星更合唱多首80年代懷舊金曲【尖沙咀Susie】、【加價熱潮】、【Leaving on a jet plane】，更與台下觀眾一起互動將演唱會氣氛帶至高潮。

而華人善終會一年一度頌親恩活動是特為紐約華人社區耆老所舉辦，多年來深得僑社各界善長及民眾的支持。而社區好友唱歌班成員均在商界、僑社獨當一面，雖平時均工作繁忙、日理萬機，但每當善終會有需要時，這些熱心人士總會義不容辭、拔刀相助回饋社區；善終會副會長馬永國一曲【我等到花兒都謝了】，而唱家班成員輪番獻唱，黃雪莉一曲【相思河畔】，衛伯承唱出【何必曾相識】和【醉紅塵】、王惠嶽獻唱【月光小夜曲】更獲得多位女粉絲獻花。

除了陳麥潔明主席獻唱多首名曲外，尚有一班唱家班好友助陣，計有善終會會長麥沛榮、副會長李可星、馬永國、董事陳穎敏、伍雁嬋、麥麗卿、陳健鎔、盧元龍，社區好友王惠嶽、衛伯承、黃素芳、黃雪莉等。而法拉盛名媛甘臺甯更與陳太合唱【扮皇帝】及【戲鳳】兩首黃梅調，令觀眾聽出耳油。