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06足球夏令營 6月27日開課 報名從速

紐約訊
圖:2024年「06足球夏令營」6月27日正式開課，學位有限敬請把握從速報名
圖:2024年「06足球夏令營」6月27日正式開課，學位有限敬請把握從速報名

自十年前推出「青少年足球發展計劃」週末訓練課程以來，06聯足球體育會該訓練課程一直備受社區歡迎，學位長期供不應求。為滿足更多足球愛好者及家長們的需求，俱樂部自2019年起在紐約市多個地區特別增設了「06足球夏令營」訓練班。此計劃旨在讓更多兒童和青少年學習足球基礎技能，利用暑假空餘時間發掘出運動潛能，鍛鍊體魄並培養良好的嗜好，更能籍此結交一些志同道合的好朋友及培養團隊合作的精神。

「06足球夏令營」由具備USSF美國足球協會專業執照的教練授課，學員們將根據年齡和水平被編入不同組別學習訓練。訓練班在暑假期間共為期8週，每週2節課，課程在紐約市六大華人社區（布魯克林日落公園、皇后區法拉盛/貝賽/麥斯佩斯、曼哈頓唐人街、史泰登島聖喬治）不同時間段授課。表現優異的學員將有機會直接晉升該俱樂部的「青少年足球訓練計劃」，成為正式會員，並繼續在周末接受專業足球技能培訓。

參加資格以年齡5至13歲對足球運動感興趣的青少年兒童，男女不限。課程自6月27日至8月22日（視訓練地區而定），每週2課，每節課2小時，共16課。凡報名參加課程學員將可獲得06俱樂部訓練球衣一套、訓練足球一個、夏令營課程畢業證書（僅限出席率合格的學員），課程費用為$335。現僅接受網上申請，當填妥網上申請表後，可通過信用卡、PayPal或Zelle賬戶支付費用。

06聯足球體育會是位於美國紐約市的註冊 501(c)(3)非營利性機構，成立於2006年，致力於在紐約市社區內推廣足球運動，提升本地華人足球水平，藉著「以球會友」增進華人間的友誼。俱樂部成立以來，持續對外參賽，每年多次舉辦大型錦標賽。目前，俱樂部的成人隊、青訓部會員、教練及志願者團隊合計約500人。

自2019年起，06聯足球體育會成為美職大聯盟（MLS）職業球隊「紐約城足球俱樂部」（NYCFC）的官方合作夥伴，成為首支獲得NYCFC正式認可的亞裔足球俱樂部。青訓部教練也定期參加 NYCFC提供的教練課程，以提升執教水平並考取更專業的執照資格。

如欲了解更多06聯足球體育會主辦的「06足球夏令營」，請登入俱樂部官方網站www.06united.com、發送電子郵件至[email protected]或致電 (718) 760-0280 查詢詳情。

圖:請掃描二維碼辦理報名手續
圖:請掃描二維碼辦理報名手續
圖:執照教練為學員示範基本控球技巧
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