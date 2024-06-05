華埠四海劇社粵語舞台劇《翩翩遇上你》六月公演

紐約華埠 成立於1970年的四海劇，今年經已踏入第55劇季，將於6月下旬在紐約市 下東城格蘭街466號亨利街藝術中心地下劇場（Abrons Arts Center）上演全新創作舞台劇 《翩翩遇上你》。此劇是劇團藝術總監黃澤基繼《阮玲玉》及《大話情人》後之最新導演作品，並邀請到華埠資深舞蹈老師袁鳳蘭擔任指導。今次演出的劇團成員包括韓綽桐、黎惠貞、于婷、劉影、黃紀茜、伍旖莉、劉啟明、鄺靜婷、徐梓航、程慧珊、李惠雯、張文薈、陳文婷、盧詠珊、王小鵬、李恆昕。

《翩翩遇上你》述說著十二位素未謀面、來自不同背景的都市居民，他們每天過著平凡的生活。直到某一天，各自帶著不同目的走進唐人街的一間中國舞蹈班，彼此因此相遇。每週的舞蹈課讓他們的生活產生了一些微妙的變化。從最初只是為了打發時間或社交目的而參加，到隨著時間的推移，他們的協調和團結能力得到了提升，揭示了團體成員之間不斷變化的微妙關係。本劇不僅探討了團隊精神和合作的考驗，還展現了舞蹈藝術的凝聚力。劇中沒有生離死別的場面，也沒有大奸大惡的角色，但相信每個觀眾都能在劇中找到一些自己熟悉的影子、聲音和人生片段。

黃澤基回憶起大約一年前，突然萌生了一個想法：寫一個與中國舞蹈有關的舞台劇本。儘管自己對這個領域了解有限，但他決心挑戰自我。因此，他主動聯繫了之前曾經兩度合作過的袁鳳蘭女士，分享了他的構想，並希望能得到她關於中國舞蹈的專業建議。沒想到，袁鳳蘭不僅給予了他寶貴的經驗和資料，還樂意擔任舞蹈指導和編排工作。有了這份支持，黃澤基克服了最初的疑慮，但接下來他又面臨了另一個挑戰：如何創作出一個引人入勝的故事？經過反覆思考，他最終決定嘗試創作一個關於不完美人生的完美故事，《翩翩遇上你》便在六個月後誕生了。

再度與四海劇社合作的袁鳳蘭分享感受稱：「因為我在青少年時期在華埠的教會學習中國舞時，獲得了免費課程的禮物，今天我很高興能將這份禮物回饋給這群初學者。教授初學者舞蹈面臨許多挑戰，包括技術學習和課堂管理。我們要幫助學生克服困難，避免與他人比較，保持謙虛，並找到有效的學習策略。我的目標是不讓學生感到沮喪，並讓他們享受舞蹈的樂趣。舞蹈是一種全身體驗，挑戰身體控制、情緒管理、音樂感知和空間關係。最終，我希望學生能發現自我、學會與他人合作，了解文化遺產，並與觀眾分享生活的喜悅，享受舞蹈的奇妙。」

身兼監製和演員的韓綽桐補充：「這次擔任監製比以往更加繁忙。不僅需要與台上的每位演員密切溝通，還需要協調幕後多個部門，安排各種事務並解決不斷出現的問題。這讓我深刻體會到團隊合作和團結一致的重要性，也進一步印證了本劇的主題：只要上下一心，任何難關都可以迎刃而解。」

是次演出將於6月22日及29日（星期六）下午3時和晚上7時；6月28日（星期五）晚上8時；以及6月23日及30日（星期日）下午3時，以粵語演出七場，同時附有中英文字幕。現場票價為$25，6/22日前網上預購$20，長者優惠$12。由於演出座位有限，請及早預購門票。演出詳情及購票查詢電話 (718) 831-1998。網上購票及欲知更多有關消息，請瀏覽四海劇社網址: fourseasplayers.org