「紅藍一點通」幫您選擇最合適的「紅藍卡」聯邦保險計劃

「紅藍一點通」提供「紅藍卡」申請服務。

Medicare聯邦醫療保險 計劃，俗稱「紅藍卡 」，是美國聯邦政府為65歲及以上人士，和某些患有殘疾或疾病的65 歲以下人士提供的聯邦健康保險計劃，每年符合資格者需要根據自己的需求挑選出最適合自己的計劃。「紅藍一點通」是一家獨立的Medicare聯邦醫療保險代理人，為紐約州的Medicare客戶提供一條龍服務，可以幫助大家做出明智的選擇。

一般來說，在選擇比較各個Medicare 計劃時，包括以下過程：

* 考慮可選的所有計劃: 先瞭解不同計劃的申請資格，並比較每個計劃的福利 和費用，和查詢計劃是否有附加福利，從而找出最適合您的計劃。

* 查看處方藥承保福利: 傳統聯邦醫療保險（Original Medicare）通常不承保處方藥。客人可以考慮在註冊傳統聯邦醫療保險計劃時另投保 D 部分處方藥（Part D）計劃，或參加含有處方藥承保的聯邦醫療保險優惠計劃（Medicare Advantage Plan）。兩者皆能幫獲得處方藥承保。

* 查看特色福利: 傳統聯邦醫療保險不承保大多數的視力、聽力或牙科服務，但許多聯邦醫療保險優惠計劃則提供此類承保。

* 查看健身福利: 許多計劃提供獎勵，來鼓勵大家保持健康，例如完成健康問卷調查，進行年度體檢，參加健身鍛鍊等。有些計劃還為會員提供免費的健身房會籍，沒有額外費用。

「紅藍一點通」為「紅藍卡」客人提供一條龍服務，從申請紅藍卡開始，到申請紅藍卡保費減免（符合條件者），以及各家保險計劃福利對比，到為您找到一個最合適的計劃，都一路相隨，提供咨詢和服務。

「紅藍一點通」和許多頂級的保險公司合作，但不隸屬任何保險公司，只為客戶服務，以客戶利益為先，目標是為客戶找到最合適的保險計劃。「紅藍一點通」合作的保險公司包括：聯合健保United Healthcare, 第一保健Healthfirst

，帝國藍十字藍盾Empire BlueCross BlueShield，飛達利Fidelis，惠安納健保Humana，維家保健Wellcare，安保健保EmblemHealth，安泰保險Aetna等。

「紅藍一點通」公司的服務項目：

-滿40個稅點-申請紅藍卡(Medicare)/申請紅藍卡補助（減免B部分費用）；

-不滿40個稅點/無報稅者（年滿65歲 &5年綠卡以上）：申請紅藍卡A和B部分，申請紅藍卡費用減免；

-白卡申請與續期；

-各大健保公司計劃福利比較；

-加入有OTC卡的保險計劃（可能符合每年高達$2300的OTC補助）。

「紅藍一點通」電話：347-878-8088。地址：飛越皇后 136-20 38th Ave., Flushing, NY 11354。Email: [email protected], www.redblueone.com

公司員工會說國語、粵語、福州話。