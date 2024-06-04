女高音林怡伶與男高音詹維康紐約卡內基演唱會

女高音林怡伶與男高音詹維康將舉行紐約卡內基演唱會

國際著名女高音林怡伶（Yi-Ling Ellain Lin）將於7月6號星期六下午1點在紐約卡內基音樂廳 Weill Recital Hall舉行演唱會，這次音樂會女高音林怡伶除了獨唱以外，還將帶領著她的學生詹維康博士與著名鋼琴家Lisa Weiss共同演出這場音樂會。

聲樂家林怡伶女士是臺灣國家音樂廳的常客，每場演出都座無虛席，佳評如潮，也致使她的演唱生涯遍及亞洲、意大利與美國。以優異的成績畢業於臺灣東吳大學音樂系之後在舊金山音樂院取得聲樂碩士學位，學成後返臺任教於大學及高中且擔任合唱團指揮，這次音樂會的曲目女高音林怡伶除了帶給您望春風、兩夜花、一隻鳥兒哮啾啾等經典臺灣民謠以外，還加入了近代臺灣作曲家作品和世界民謠與義大利 Puccini、Verdi、Ponaudy、Curtis與 Gastaldon等等著名歌劇 選粹與藝術歌曲，期待您蒞臨這場令人一生難忘～由台灣為起點帶領聽眾走入全世界音樂～的音樂饗宴。

五年前，詹先生透過美國友人，請求林老師收他為徒。詹先生在香港長大，自幼就讀的學校尤其重視音樂教育，他從中學開始愛上聲樂，之後負笈美國求學，主修生命科學，但不忘副修聲樂，進入職場後，才不得不把歌唱興趣暫放下來。90年代末期，詹先生到台灣創業，二十五年來，先後創立了五家公司。

然而，職場與商場的刺激，無法填滿詹先生內心對音樂遺下的空隙，每次聽到年輕時的演唱錄音帶，心裏總是感到五味雜陳。一旦了解年齡不等於人生漸弱的音符，生活在慢板中也應有抑揚頓挫，原來是否能活得多彩多姿，是由每個人自我掌握的！於是五年前詹先生決定求教於林老師，也開啟了一段神奇的音樂旅程。年輕時重視的歌唱技巧、音域，如今覺得只是音樂佳餚的前菜。透過人生歷練，漸漸體會如何琢磨每個音符、拿揑每句歌詞的深意，才能將音樂底蘊表達得歷歷在目。

在今次來臨的音樂會中，詹先生選擇了 V. Bellini, P. Tosti 和三首中文歌曲，內容都離不了愛與失落。不同時代，不同語言，不同文化，卻唱出一樣的「直教人生死相許」！希望大家喜歡這場難得一遇的演出。本次演出贊助商有： 芳改運風水珠寶水晶，超強健健康食品專賣店，金頭腦兒童潛能開發中心，芳茗軒，銀河印刷，WhiteCloud Fly， 華榮地產，紀老師課後輔導班，Angle’s Academy。

購票網站：https://www.carnegiehall.org/Calendar/2024/07/06/YiLing-Ellain-Lin-Soprano-Hardy-W-Chan-Tenor-0100PM

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