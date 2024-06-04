我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加2華女租房經歷 ：房東擅自裝設室內監視器

民調：川普喊驅逐無證客 獲半數選民共鳴

女高音林怡伶與男高音詹維康紐約卡內基演唱會

紐約訊
女高音林怡伶與男高音詹維康將舉行紐約卡內基演唱會
女高音林怡伶與男高音詹維康將舉行紐約卡內基演唱會

國際著名女高音林怡伶（Yi-Ling Ellain Lin）將於7月6號星期六下午1點在紐約卡內基音樂廳Weill Recital Hall舉行演唱會，這次音樂會女高音林怡伶除了獨唱以外，還將帶領著她的學生詹維康博士與著名鋼琴家Lisa Weiss共同演出這場音樂會。

聲樂家林怡伶女士是臺灣國家音樂廳的常客，每場演出都座無虛席，佳評如潮，也致使她的演唱生涯遍及亞洲、意大利與美國。以優異的成績畢業於臺灣東吳大學音樂系之後在舊金山音樂院取得聲樂碩士學位，學成後返臺任教於大學及高中且擔任合唱團指揮，這次音樂會的曲目女高音林怡伶除了帶給您望春風、兩夜花、一隻鳥兒哮啾啾等經典臺灣民謠以外，還加入了近代臺灣作曲家作品和世界民謠與義大利Puccini、Verdi、Ponaudy、Curtis與 Gastaldon等等著名歌劇選粹與藝術歌曲，期待您蒞臨這場令人一生難忘～由台灣為起點帶領聽眾走入全世界音樂～的音樂饗宴。

五年前，詹先生透過美國友人，請求林老師收他為徒。詹先生在香港長大，自幼就讀的學校尤其重視音樂教育，他從中學開始愛上聲樂，之後負笈美國求學，主修生命科學，但不忘副修聲樂，進入職場後，才不得不把歌唱興趣暫放下來。90年代末期，詹先生到台灣創業，二十五年來，先後創立了五家公司。

然而，職場與商場的刺激，無法填滿詹先生內心對音樂遺下的空隙，每次聽到年輕時的演唱錄音帶，心裏總是感到五味雜陳。一旦了解年齡不等於人生漸弱的音符，生活在慢板中也應有抑揚頓挫，原來是否能活得多彩多姿，是由每個人自我掌握的！於是五年前詹先生決定求教於林老師，也開啟了一段神奇的音樂旅程。年輕時重視的歌唱技巧、音域，如今覺得只是音樂佳餚的前菜。透過人生歷練，漸漸體會如何琢磨每個音符、拿揑每句歌詞的深意，才能將音樂底蘊表達得歷歷在目。

在今次來臨的音樂會中，詹先生選擇了 V. Bellini, P. Tosti 和三首中文歌曲，內容都離不了愛與失落。不同時代，不同語言，不同文化，卻唱出一樣的「直教人生死相許」！希望大家喜歡這場難得一遇的演出。本次演出贊助商有： 芳改運風水珠寶水晶，超強健健康食品專賣店，金頭腦兒童潛能開發中心，芳茗軒，銀河印刷，WhiteCloud Fly， 華榮地產，紀老師課後輔導班，Angle’s Academy。

購票網站：https://www.carnegiehall.org/Calendar/2024/07/06/YiLing-Ellain-Lin-Soprano-Hardy-W-Chan-Tenor-0100PM

售票處：曼哈頓57街夾7大道。購票電話：212-247-7800。中文熱線：646-387-1393。

女高音林怡伶與男高音詹維康將舉行紐約卡內基演唱會
女高音林怡伶與男高音詹維康將舉行紐約卡內基演唱會

義大利 卡內基音樂廳 歌劇

上一則

保護兒少心理健康 紐約州擬限制演算法推播內容

下一則

洪水買斷房計畫 無奈之舉

延伸閱讀

MLB／大谷翔平閃電結婚不意外 道奇播報員想起紐約的他

MLB／大谷翔平閃電結婚不意外 道奇播報員想起紐約的他
紐約皇后區2員警深夜盤查逆向摩托車 遭槍擊中彈

紐約皇后區2員警深夜盤查逆向摩托車 遭槍擊中彈
高原反應？ 薛之謙西寧開唱 舞台上疑偷偷「吸氧」

高原反應？ 薛之謙西寧開唱 舞台上疑偷偷「吸氧」
防熱浪傷人 紐約市府公布避暑指南

防熱浪傷人 紐約市府公布避暑指南

熱門新聞

FBI聯合尼加拉郡州警辦公室經過六個月調查，在月前突襲檢查了一家華人按摩店，逮捕了47歲的營業人員宋麗年(Linian Song，音譯)。(取自尼加拉郡州警辦公室官網)

紐約華人按摩店涉賣淫 FBI查獲店內隱藏隔間有避孕套、帳簿

2024-05-27 19:55
一對酷愛釣魚的法拉盛情侶，利用磁鐵魚鉤，從法拉盛草原可樂娜公園的湖底釣出保險箱，並從裡面10萬美元紙幣。(本報檔案照)

法拉盛情侶熱愛磁鐵垂釣 公園湖中釣出10萬元

2024-06-02 19:17
一項研究顯示，紐約市多個華人較多的社區，每月地產稅、保險和物業費占房貸本息的比率，位列全美前列，其中法拉盛高居全美第二位。(本報檔案照)

地產稅、保險、物業費…紐約法拉盛擁房有多難？開銷全美第2高

2024-05-31 06:48
郭文貴被控以詐欺手法集資，然後利用騙來的資金享樂。(路透)

郭文貴庭審第四日 佛州華男作證：投資後覺得怪怪的

2024-05-28 20:15
警方在8大道失火樓房內逮捕了一名霸占房屋者。(讀者提供)

警清理布碌崙8大道失火屋 逮1霸房者

2024-05-29 07:19
無證客占用大量紐約市酒店客房，導致酒店居住成本創歷史紀錄。圖為羅斯福酒店接待大廳。(記者許君達／攝影)

無證客占房 紐約市酒店價格創新高 遊客住宿成本大增

2024-06-03 07:26

超人氣

更多 >
防疫英雄跌下神壇 佛奇承認規定多「編造」、沒科學根據

防疫英雄跌下神壇 佛奇承認規定多「編造」、沒科學根據
4生肖下半年財運旺又遠離小人 屬鼠創業成功、他們投資收益可觀

4生肖下半年財運旺又遠離小人 屬鼠創業成功、他們投資收益可觀
灣區華人買到「好市多最好吃麵包」 讚：濃濃奶油味

灣區華人買到「好市多最好吃麵包」 讚：濃濃奶油味
嚇死…紐交所技術故障 波克夏股票「暴跌」99.97%

嚇死…紐交所技術故障 波克夏股票「暴跌」99.97%
專家建議 人人都應有這4個儲蓄目標

專家建議 人人都應有這4個儲蓄目標