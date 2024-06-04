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新美貸款銀行支招——買出租房用有限責任公司可規避責任風險

紐約訊
新美貸款銀行是華人的房屋貸款社區銀行，其成立的宗旨即是服務華人社區。
新美貸款銀行是華人的房屋貸款社區銀行，其成立的宗旨即是服務華人社區。

買住宅房出租是華人投資和積累財富極好的方法。很多華人也因此發家致富。但買住宅房出租也有些風險。常見的也是大家最擔心的是，如果出租房出事，比方傷人，律師會追溯責任到屋主以致波及屋主的自住房，其它房產，甚至銀行存款或薪水。根據新美貸款銀行總裁陳名岷介紹，有一種從產權著手的辦法可以從根本上規避這種風險，即用有限責任公司買出租房。

有限責任公司，英文Limited Liability Company (LLC) 買出租房有很多好處，比如1. 規避風險：將出租房和自住房和其它個人資產分割開來。如果出租房出事，屋主責任僅限於公司擁有的出租房，即屋主在出租房的投資，而不會波及個人擁有的其它資產；2. 省稅效果：有限責任公司年底報稅，是將扣除各種開銷後的凈利潤加到個人稅表，不用單獨付公司所得稅，避免了股份公司（corporation）兩次繳稅的缺點；3. 成立和撤銷都容易：可以是單人或多人，登記注冊，起草個股東協議就成。股東間的交易，股票轉讓就行；4. 容易管理，只要些許會計知識即可；5.相對隱秘，只有注冊信息是公開的，其它信息是不公開的。

用有限責任公司買出租房，也有一些缺點，比如：1. 借款渠道有限：很多銀行不接受有限責任公司的房屋貸款；另外有一些銀行將其按商業房貸款處理，利率和費用都較高； 2. 雖然只繳個人稅，公司和個人要分開填報稅。

用有限責任公司買出租房要注意以下幾點：1.要請有經驗的會計師注冊公司，最好是公證會計師，手續要做到家才可避險；2. 簽買房合同時，要寫明並預留有限責任公司做為買方。

陳名岷介紹，新美貸款銀行是華資華營的房屋貸款專業銀行，提供有限責任公司借款服務。新美在加州，新澤西和紐約有七家分行，並有佛州，德州和賓州貸款銀行執照。有興趣或需求的讀者可查詢網址www.smb-mortgage.com, 或電訊（877）282-6561。紐約讀者可電（212）608-5588 或（718）888-0828。

貸款 投資 華人

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