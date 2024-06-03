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現代汽車2024 SANTA FE榮獲紅點設計大獎

紐約訊
第五代2024 SANTA FE中型休旅車秉承「開放更多」(Open for More)的設計理念 ，並以生活方式為導向的設計在紅點大獎的產品設計
第五代2024 SANTA FE中型休旅車秉承「開放更多」(Open for More)的設計理念 ，並以生活方式為導向的設計在紅點大獎的產品設計

現代汽車的全新2024 SANTA FE榮獲了知名的2024年紅點設計：汽車與摩托車類別大獎。這個世界三大設計獎之一展示了現代汽車以客戶為中心，並以生活方式為導向的超群設計。

現代汽車執行副總裁兼現代全球設計總監SangYup Lee表示：「我們對於獲得紅點設計大獎的認可感到非常榮幸。這證明了我們富有遠見的設計師團隊所表現出的非凡奉獻精神。他們與研發中心的工程師們一起為這個項目傾注了堅定不移的熱情與承諾，凸顯出現代汽車設計形象在全球市場上令人刮目相看的競爭力。」

第五代2024 SANTA FE中型休旅車秉承「開放更多」(Open for More)的設計理念，透過加長的軸距和加大的尾門開口，在車體後方提供一流的露臺式起居空間，能滿足戶外活動的任何需求。更長的軸距也有助於增強第三排座椅，確保更舒適的乘坐體驗。

全新SANTA FE擁有四方形的外觀與獨特的輪廓，源自於其長軸距和寬大的尾門區域。車體前方採用加高的引擎蓋、H形頭燈，以及大膽的擋泥板設計，營造出一種宏偉的氛圍。此外，加長的軸距還容納了大膽的車頂線，輪廓分明的輪拱、縮短的前懸，以及21吋的輪圈。車尾採用的H形尾燈則營造出平衡簡潔的造型。

2024 SANTA FE車內提供了寬敞的生活空間，尾門打開時讓人感覺身置戶外露臺。可折疊的第二排和第三排座椅提供級距領先的內部空間。精緻的內飾強調水平和垂直線條，並採用H圖案設計。高科技的功能包括全景曲面屏幕和雙無線充電裝置。車身採用了永續材料，包含再生塑膠和環保人造皮革。SANTA FE的內外顏色靈感則來自於自然光線，為日常生活和冒險帶來更多活力。

紅點設計大獎由德國的Zentrum Nordhein Westfalen設計中心主辦，為世界最大的設計競賽之一。這個大獎分為三種不同類別：產品設計、品牌與傳播設計，以及設計概念，以更好地評估多樣化的設計領域。請至www.red-dot.org查詢紅點大獎的更多信息。

北美現代汽車為美國消費者提供科技豐富的汽車、休旅車，和電動車，同時支持現代汽車公司的「人類進步」願景。現代汽車在美國的商業營運極其重要，包括位於加州的北美總部、位於阿拉巴馬州的現代汽車製造廠、全新的現代汽車集團工廠(正在喬治亞州開發)，以及多個尖端科技研發設施。根據最新的經濟影響報告，這些業務加上現代汽車835家獨立經銷商，每年為美國經濟貢獻了201億美元和19萬個就業機會。請至www.HyundaiNews.com以及北美現代汽車華人粉絲俱樂部查詢更多相關信息。

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