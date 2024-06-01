「國醫堂」許英教授淺談治療腸胃炎

范教授與許教授秉承醫者父母心的理念創辦「國醫堂」。

法拉盛 王子街的「國醫堂」高級中醫診所為「美國替代醫學中」最有效的中醫治療診所之一。由范樹國、許英中醫師主理。

許英教授介紹道，腸胃炎是一種常見病和多發病，無論男女、老幼皆可發生。因為腸胃上有食管和口腔相連，下與直腸肛門相通。上下都與體外相鄰。因此，容易受外界影響發生病變。急性腸胃炎初期，中西醫治療或者中西醫結合治療效果良好。 若急性腸胃炎失治，轉為慢性腸胃炎，或者屬於病毒性腸胃炎，中醫治療更具有療效高、效果好、從根治、能痊癒和安全無副作用、費用低的特點 。

胃腸炎是一種胃腸的炎性反應引起系列症狀，急性胃腸炎通常被稱為「胃腸型流感 」。半年以上不愈者，多已化為慢性腸胃炎。一般症狀為惡心嘔吐，腹痛腹瀉或瀉下如注，嚴重者腹部痙攣性絞痛、時有低熱。 嚴重症狀：嘔吐持續超過 2 天，出現胃痛，持續腹瀉，一般腹瀉則變成血性腹瀉，發熱高於 39 攝氏度（102 華氏度）或更高，頭暈，甚至暈厥出現意識模糊。

中醫角度認為該病病因病機是風寒暑濕侵入人體肌膚或者胃腸，形成急性腸胃炎。人體正氣虛弱，外邪入侵壅結中焦腸胃，日久化熱，濕熱毒邪化腐傷及腸胃內壁經絡血脈，可見腹痛和膿血大便排出等惡性病變。再遷延不愈，機體進一步?虛則轉為慢性瘌疾或者慢性腸胃炎。 主流醫學認為該病主要由病毒，細菌或寄生蟲污染的食物，或者?用被污染的飲水，或者藥物毒副作用引起。 四、西醫分類： 病毒型腸胃炎，也有人稱為腸胃型感冒。主要症狀是腹痛、嘔吐、腹瀉、發燒、食慾降低、倦怠，有時會合併上呼吸道感染的症狀，有的病毒像感冒一樣，傳染力很強，家人容易受到傳染。病程一般持續3到7天。 細菌型腸胃炎，主要是飲食被污染引起。主要症狀以水瀉、腹痛、嘔吐為主。嚴重者發燒，解粘液便或血絲大 便。腸胃炎症狀嚴重，約持續5到10天。 五、辨證論治 急性腸胃炎屬於中醫「泄瀉」範圍，中西醫治療均有療效。如果屬於細菌型胃腸炎西醫西藥治療療效最佳。

許教授解釋此處討論的中醫治療胃腸炎多屬?其他方法治療無效的慢性腸胃炎。有的時間可達半年甚至數年不愈者，中醫藥治療效果良好。 分型論治：1飲食不節，食滯腸胃。 治宜：消食化滯，和胃降逆。 2飲食不潔，傷及胃腸。治宜：除濕清熱，解毒和胃。3脾胃虛弱，胃失和降。治宜：健脾理氣，和胃止瀉。 4腸胃濕熱，流注胃腸。治宜：清熱化濕，理氣止瀉。5寒濕阻滯， 清濁不分。治宜： 散寒除濕，和中止瀉。 癒後調養多飲水，食流汁性食物；先禁食，讓身體腹腔淨空，以一天為宜，或依病情採取更長的禁食天數；應臥床休息，注意保暖；吃些清淡、易消化的食物；忌刺激性食物，如煙、酒、麻辣；少食多餐原則，嚴把病從口入關。