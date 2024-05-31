美國針灸醫學會改選會長和理事 周曉平中醫師榮任新任會長

美國針灸醫學會，創會會長與終身榮譽會長洪伯榮醫師(左)，新任會長周小平醫師(右)，致力傳承和發展中醫針灸永續醫療。

美國針灸醫學會於03/30/2024舉行會長與理事改選，藉由ZOOM線上會議及學會辦公室現場所有的出席會員，共同完成新任會長與理事成員改選；創會會長洪伯榮醫師宣佈辭去會長職務並獲聘為終身名譽會長，新任會長為周曉平醫師、副會長為厲振鴻醫師、理事長為曾如彬醫師、副理事長為吳曼醫師；本屆理事有徐濱醫師，黃鵬醫師，陳桂醫師，王娜醫師，Samuel Tai 戴醫師，Marshall Yeh 葉律師，George Yang 楊及奧醫師，李艷翠女士。學會新舊任會長與本屆理事們於04/17/2024交接。

卸任會長洪伯榮醫師領導美國針灸醫學會創會至今，近五十年來為美國針灸事業的發展和壯大作出了許多傑出的成就和貢獻。在1975年推動通過了紐約州 針灸獨立行醫的法案，為紐約州的針灸醫師們爭取到了獨立行醫的合法權利；1993年和1996年先後兩次在紐約組織舉辦了大型的「國際針灸專題研討會」和「第四屆世界針灸學術大會」，提高了針灸在全美國的學術地位和知名度；並且不斷地推動針灸被逐漸納入美國醫療保險 體系；並為針灸同業爭取到誤醫保險等；他從1999年起還先後擔任了「世界針灸學會聯合會」的主席和終身名譽主席。

新任會長周曉平醫師，湖南中醫藥大學1982年本科畢業，廣州中醫藥大學1990年研究生畢業，曾任廣州暨南大學醫學院國際中醫針灸中心的主治醫師，美國長島 鮑得溫神經康復中心的執照針灸醫師，法拉盛中醫針灸中心主任針灸醫師，擁有近四十年豐富的中醫針灸特效治療經驗。加入美國針灸醫學會31年，歷任學會理事與副理事長。

新任會長周曉平醫師對創會會長洪伯榮醫師推動了美國紐約州針灸獨立行醫法案的通過、以及不斷推動讓針灸被逐漸納入美國的醫療保險體系和美國針灸事業的發展所作出的許多巨大貢獻，表示無比的讚揚和感謝。他將承襲傳統代表美國針灸醫學會，參加「世界針灸學會聯合會」每年於全球舉辦的學術研討會。他表示要和全體理事們一起繼續努力，爭取積極開展針灸學術和臨床經驗的交流活動，經常參加服務社區的針灸義診活動，並繼續參與推動針灸醫師被納入美國Medicare系統中的立法活動，繼續發展和壯大美國針灸醫學會。

美國針灸醫學會（American Acupuncture Association簡稱AAA）為紐約州正式註冊為非營利組織。網址https://aaatcm.org/ 電話516-515-1977 電郵: [email protected]