格力晶宏(KINGHOME)新技出海助力北美節能減排 宜家冷暖集團紐約州獨家代理

宜家冷暖集團日前宣佈成為中國格力（GREE）商業及KINGHOME高端品牌的紐約州獨家代理。

時至五月下旬紐約已轉夏愈趨炎熱，民眾降溫防暑的需求已是日程計劃內，如何在節能減排的前提，進一步減少電費支出。為助力紐約州 降溫設備補助計畫，宜家冷暖集團日前在法拉盛 召開發佈會，宣告成為中國格力（GREE）商業及KINGHOME高端品牌的紐約州獨家代理，將格力為北美市場量身定制的高端節能減碳 系列產品帶入紐約。

珠海格力電器股份有限公司海外銷售副總經理歐陽俊

雖在中美科技戰略競爭情勢局面，家電行業並未受到太大影響，讓中國高新技術更具優勢。珠海格力電器股份有限公司海外銷售副總經理歐陽俊在發佈會上表示﹕中國格力已進入北美市場深耕數年並創造不俗成績，並得出了自己的答案—用科技創造中國風，出海尋求突破。格力更視美國是極為重要的市場。為了滿足節能減排的要求，格力集團在研發和技術投入非常大，如今憑藉超低溫 運行技術，拿到紐約州高級別的能源補貼。而基於對紐約的瞭解，他們能使得申請節能補貼的流程更快捷。

宜家冷暖集團總裁林耕

作為紐約州獨家代理的宜家冷暖總裁林耕表示，KINGHOME作為格力專為北美市場定制的符合本地減碳節能要求的高端產品，可達40%的節能，且任何機型都能申請到紐約州補助，無論商用還是民用機型都能應用於不同的建築，無論公寓還是獨立屋。超低溫的地方如零下20幾度時也能達到良好的制熱效果。

宜家冷暖集團總裁林耕表示，紐約雖是世界的超一流城市，而老式空調設施不僅噪音巨大、外觀醜陋且耗能大，紐約人值得更好的，「州府提供的節能補貼可以很好地解決這一問題，並加強社區的節能意識。」根據紐約州規定，符合條件的家庭購買並安裝空調或風扇，福利 金數額高達4,000至10,000元不等（根據各家庭情況而定），福利包含空調或風扇費用、行政費用、勞工、計畫支持、材料、老舊裝置拆除、簡單維修，以便安全地安裝新裝置等，依照先到先得的順序提供給符合資格的申請者。

宜家冷暖林勤意總經理稱，作為紐約州能源局的指定授權經銷商，紐約州格力商用及(KINGHOME)晶宏獨家代理，擁有專業技術團隊根據客戶不同實際情況，安排專業技術人員，免費到現場為客戶講解相關技術問題並提供優秀，經濟實惠的方案，充沛的技術實力，維修力量和配件儲存，10年壓縮機保修和3年機器保修，讓客戶沒有後顧之憂。並已與Blue Sky HVAC、Elite HVAC、SB HVAC Service、AAC NY多家冷暖工程公司為區域合作伙伴為紐約地區商企及民用住宅提供服務，更歡迎同業合作伙伴加盟。如果您有任何關於空調安裝和參加能源局清潔能源補貼項目的問題，歡迎您隨時諮詢。CoolHome宜家冷暖集團: (631)393-0340,?網址：coolhomeny.com，電郵:[email protected]。