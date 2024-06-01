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STEAM Empire Learning League課後班開放日活動:6/1週六下午2PM

紐約訊
圖STEAM Empire Learning League課後班以通過科學、技術、工程、藝術和數學的綜合教育，為孩子們打開通往未來的大門。
圖STEAM Empire Learning League課後班以通過科學、技術、工程、藝術和數學的綜合教育，為孩子們打開通往未來的大門。

隨著STEM教育的興起，全球家長們越來越注重孩子在科技、工程、藝術和數學領域的學習。為回應這一需求，STEAM Empire Learning League於6月1日下午2點，將在法拉盛中心舉行一場規模宏大的開放日活動。活動將提供一個深入瞭解課程和教育理念的平臺。歡迎在6月1日的開放日，家長們帶領您的孩子共同探索如何通過STEAM教育激發孩子的創造力和學習熱情。

STEAM Empire Learning League課後班，地點選擇在便利的法拉盛中心的維多利亞大廈（Victoria Tower）2層（和美康老年中心），課後班占地超過1萬尺，擁有寬敞舒適的教學環境和最先進的教學設備，確保孩子們在最佳環境中學習和成長。

開放日當天，家長和學生將有機會與我們資深的教師團隊面對面交流，包括來自哈佛的音樂教授，他們將分享如何激發和培養孩子在各個領域的興趣和才能。

活動中，學校特別準備了各種互動環節和演示課程，讓家長和孩子們親身體驗STEAM教育的魅力。此外，現場還將提供免費的茶點飲品和為到場學生準備的精美禮品。活動當日報名的學生，可享受額外優惠。

除了優質的教育課程，STEAM Empire還提供了一系列便利服務以滿足忙碌家長的需求，如學生接送服務和營養晚餐服務，確保孩子們的日常營養需求得到滿足，同時為家長減輕日常壓力。

學校安排的課程覆蓋廣泛，特別強調STEM領域的深入學習，並結合閱讀和數學補習，全面提高學生的學習水準。

地址：133-38 Sanford Ave, 2FL, Flushing, NY 11355

報名電話：516-800-5988（中文服務）/ 929-899-1938（英文服務）

圖STEAM Empire Learning League課後班以通過科學、技術...
圖STEAM Empire Learning League課後班以通過科學、技術、工程、藝術和數學的綜合教育，為孩子們打開通往未來的大門。

法拉盛

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