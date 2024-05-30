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星光無限音樂會 6/8 皇后大學演出超過30位世界級音樂家帶來盛大的心靈享宴

紐約訊
6/8星光無限音樂會,世界級音樂家在皇后大學與聽眾共享音樂的美好和智慧。
6/8星光無限音樂會,世界級音樂家在皇后大學與聽眾共享音樂的美好和智慧。

繼2023年「永恆的星」音樂會的熱烈回響，國際佛光會紐約協會今年再度力邀超過30位從紐約大都會歌劇院管弦樂團 、交響樂團團員、大都會阿卡貝拉Met. A cappella無伴奏合唱團等世界級音樂家合力參與，於6月8日(周六)晚7時30分，在皇后學院雷弗克萊音樂廳LeFrak舉行的「星光無限音樂會」。此場難得在皇后區舉行的世界級的音樂會，絕對是家長帶愛樂孩子們全家享受音樂表演和文化的好機會。座位有限，所剩不多，欲洽從速，以免向隅。

主辦方，國際佛光會紐約協會會長陳澄慧表示，此年度演奏盛會是該協會及指導方佛光山紐約道場，希望借此將這些世界級的音樂家帶到皇后區，讓社區居民有機會接觸中西文化和音樂的精華，並以最美的音符和樂章與聽眾們心接心，讓在繁忙塵囂中的浮躁的心靈，體驗到前所未有的清心、靜心、淨心及開心音樂饗宴。此次演出者包括有成立於1883年，是全球最著名的歌劇合唱團的紐約大都會歌劇院合唱團（Metropolitan Opera Chorus），國際傑出指揮家及小提琴獨奏家辛明峰(此次音樂會的指揮)，大都會交響樂團首席圓號Erik Ralske、第一中提琴Dov Scheindlin，第一小提琴Katherine Fong，紐約芭蕾舞愛樂首席土巴號Morris Kainuma，首席小喇叭David Puchkoff，普林斯頓大學教授Alberto Parrini及百老匯著名歌手等參與演出。

在此音樂會中，除了可欣賞西試新編中曲的呈現外，亦還融合了如「不可能的任務Mission Impossible」以及迪士尼等大家熟悉的電影配樂，及共同創造出色的音樂首演佛教梵唄心經等。心經創作方式以日本朝明宮崎駿編曲方式來演繹，結合西方與東方現代，人間音緣創作結合電影音樂饗宴，三寶頌、佛光四句偈A Cappella 四部五伴奏演出，絕對是一場不可錯過的盛宴。  

國際佛光會紐約協會Buddha's Light International Association, New York，成立以來，就是希望借從修持三學，發展文化教育和國際性格，重視群我，進而圓滿人格和人生，共同努力下將娑婆世界轉為佛光淨土，利生利已。

演出地點：Queens College / LeFrak Concert Hall皇后大學/雷弗克萊音樂廳

153-49 Reeves Ave, Flushing, NY 11367相關訊息及購票，請掃QRCode；洽詢718-939-8318或訪問官網www.fgsny.org查詢。

大都會 歌劇 皇后區

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