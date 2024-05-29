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紐約巿SBS培訓計劃四步曲邀您探索、發現、準備和培訓

紐約訊
Career Discovery NYC 探索職位空缺
Career Discovery NYC 探索職位空缺

紐約市的職業發展領域中，小企業服務部（SBS）扮演著關鍵的角色，通過其多樣化的計劃和服務，為市民提供了廣泛的職業機會和支持。透過Career Discovery NYC探索、發現、準備和培訓，SBS不僅幫助個人實現職業轉型和技能提升，也積極推動社區經濟的多元化和可持續發展。

ＳＢＳ利用行業研究來設計各行業的培訓計劃，以確保學員學到的技術是雇主所需要的技能。要參加SBS培訓計劃或有資格獲得個人培訓補助金 (ITG)，您必須符合以下資格：

年滿18歲或以上

紐約市居民

能夠在美國合法工作

滿足所有聯邦選擇性服役要求

如果受僱，年收入低於 63,925 美元

有意參加Career Discovery NYC/First Course 計劃，個人可通過網路報名獲得培訓機會或參加面試準備研討會和服務。例如，一位通過First Course NYC餐飲等行業提供的學徒機會培訓的學員，在完成課程後不僅成功開設了自己的餐館，還逐步擴大了業務範圍，創造了多個就業機會。Career Discovery 不僅有助於參與者掌握專業技能，也為他們開啟新的職業道路。

詳情請上網: https://www.nyc.gov/site/sbs/careers/careers.page探索職位空缺。

Career Discovery NYC 探索職位空缺
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