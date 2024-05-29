舒小泉牙醫診所提供父親節洗牙優惠

擁有20多年豐富臨床經驗的舒小泉牙醫。

舒小泉醫師擁有20多年豐富臨床經驗，他曾為中科院神經科學博士、華西大學牙醫博士及紐約大學牙科博士，現為國際植牙學會會員，經歷豐富。舒小泉牙科從6月16日至30日為止，為各位父親提供優惠福利 ，優惠$110洗牙檢查拍X光片，名額有限，有需要者請盡快電話預約。

舒博士綜合了種植牙和CEREC全瓷美容修復兩大先進科學技術，其中CEREC全瓷美容修復系統是引領著牙科治療技術，進入電腦數位化時代的一大標誌；它讓醫生和患者可同時從三維角度觀察和評估所設計的修復體，並借助虛擬工具對電腦螢幕上顯示的物件進行編輯、修改，通過電腦的說明，醫師在診療椅旁，就可完成極具美觀性的全瓷體修復。

根據舒醫師資料，許多老年人會遇到口腔健康問題，比如牙周病、缺牙、咀嚼障礙。良好的牙咬合對於老年人的生活品質的重要性不言而喻，缺牙使咀嚼功能降低，美食無味，消化不良，全身健康受到影響。舒醫師進一步說，口腔中有著大量感受器，而不良的咬合會降低感知，從而干擾頭頸部姿勢的穩定性，身體平衡也會受到影響，加之肌肉萎縮和骨骼疏鬆引起老年人行走不便，使患者更頻繁地跌倒。而跌倒可能引起嚴重的後果，甚至死亡。早有科學結論，有牙比無牙人群長壽十年。可幸的是牙列缺損或(和)缺失可以通過使用植牙等手段來修復。積極推廣口腔保健，包括及時使用植牙等義齒方法，是預防意外跌倒的另一種選擇，也是減少意外跌倒的有效手段。更是保障老年人健康生活等重要措施。

舒小泉醫生診所佔他所在大廈的第8樓全層，大樓電梯能否到達第8樓層，完全受該診所控制。當有訪客已經在診所就診時，電梯會被暫停使用，要等現有患者訪客離開後，才會安排下一位患者訪客到訪就醫，這樣可以保證診所人流量達到最少。為了保證訪客能擁有安全的就醫環境，前後均有窗戶的舒小泉醫生診所，每天消毒並打開所有窗戶通風。

舒小泉醫師接受政府補助的保險 ，包括帝國藍十字（Empire BC/BS）、親情保健（Affinity）、第一保健（Healthfirst）、飛達利斯（Fidelis）、WELLCARE等；而藍十字（Bluecross Blueshield）均含蓋植牙項目。

上述診所有兩處法拉盛 地址： 136-36 39th Ave, 8FL, Flushing, NY 11354，另新增天景醫療中心地址：131-07 40th Road, #E21, Flushing, NY 11354，電話：718-886-7808，929-380-7815，門診時間： 每週7天，9點至6點，歡迎預約。