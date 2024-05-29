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姚江林醫生30多年腸胃專科詳談胃腸鏡檢查重要性

紐約訊
姚江林醫生有著超過30多年的腸胃專科臨床經驗，服務了廣大的病患，在業界有著良好的口碑。
姚江林醫生有著超過30多年的腸胃專科臨床經驗，服務了廣大的病患，在業界有著良好的口碑。

仁康醫療中心創始人之一的姚江林醫生提醒大家，結腸癌是乳腺癌和肺癌之外，第三種最常見的癌症。結直腸癌一經早期診斷，5年存活率高達90%以上。然而，如在晚期檢測腫瘤已擴散至身體其他部位時，5年存活率會顯著降低至14%。

2021年，美國預防服務工作組將篩查的起始年齡從50歲降至45歲。胃腸鏡檢查是最直觀準確的診斷檢查方式，然而不少人因對胃腸鏡檢查有誤解而拒絕檢查。很多人認為，有胃腸道症狀，如便血、消瘦、梗阻、貧血等，才做胃腸鏡檢查，其實消化道早期病變的特徵是沒有症狀的。一旦出現消化道腫瘤的標準症狀時，大多為時已晚。進行胃腸鏡檢查、診斷並及時治療早期腫瘤和癌前病變，是目前降低胃癌和結直腸癌發病率和死亡率最有效的手段。無痛胃腸鏡檢查，即無痛胃鏡檢查及腸鏡檢查或兩者合併，由麻醉醫生在即將接受胃腸鏡檢查的患者靜脈注射一種短效鎮靜麻醉藥物，整個無痛胃腸鏡檢查過程，都會在麻醉醫生專業的監測和操作下進行，被檢查者全程只需要放鬆地睡一覺，就可以輕鬆完成胃腸鏡檢查，不會有任何噁心、嘔吐及其他不適疼痛的感覺，也減少了因痛苦導致躁動而引起的機械損傷。如果檢測到任何息肉、癌前病變或早期惡性病變，可同時用於篩查和治療。

姚江林醫生是北岸大學長島猶太醫院主治醫生，前西奈山醫學中心、艾姆赫斯特肝臟專科主任。姚江林醫生現在服務於仁康醫療中心，該中心還有另外一位腸胃科賀丘醫師和兩位內科醫生、孫宇醫生和江曉龍醫生。仁康醫療中心成立於2002年，是新型的一站式醫療服務中心，病人可在診所內完成多種胃腸科和內科醫療檢查治療，免去轉診的之不便。所有設備均全新添置，有紐約州政府註冊的腸胃鏡檢查中心和門診手術中心以及配套的專業麻醉醫生、超聲波放射醫生、病理科醫生註冊護士和醫療護理人員。他們在診所內為病人做多種檢查，包括食管胃十二指腸鏡、結腸鏡檢查、藥盒內窺鏡、48小時Bravo PH測試、紅外鐳射痔瘡治療、超聲心動圖、腹部超聲、盆腔超聲、甲狀腺超聲、頸動脈超聲、四肢動脈和靜脈超聲。醫療團隊還為患者做肝纖維肝硬化掃描、胃酸反流監測、心臟超聲波、腹部超聲波、膀胱超聲波、前列腺超聲波、心電圖、24小時心電圖、24小時血壓監測、肌電圖和神經傳導檢查、靜脈點滴、肺功能檢查、肝炎及皮膚過敏測試、流感和各種預防針、司機和學生體檢、門診急診、各類門診手術。

仁康醫療中心聘有移民局指定體檢醫生，中心地址： 法拉盛---136-33 37th Ave, 7FL, Flushing, NY 11354，電話：718-321-3262；長島---1880 E. Jericho Tpk., Huntington, NY 11576，電話：631-629-4628。

腫瘤 長島 檢測

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