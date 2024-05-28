富康醫療辦消除對安寧療護誤解及認知死亡臨近徵兆症狀免費講座

富康醫療的多元化市場副總裁連雯珊(Teresa Lin)與安寧療護潘煒怡執業護醫

富康醫療安寧療護(VNS Health Hospice Care)15日在法拉盛 社區中心舉辦「消除對安寧療護的10個誤解以及認知死亡臨近時的徵兆和症狀」之免費專題講座，屆時由富康醫療安寧療護執業護醫潘煒怡主講，鼓勵華人 以開放的心態探討生命末期的議題。

潘煒怡執業護醫指出，許多人誤解什麼是安寧療護並錯過接受服務的機會。潘煒怡執業護醫解釋指出，迷思1：安寧療護只適用於生命最後幾天的人；事實：安寧療護是為那些已被診斷為晚期且病情發展到只剩下不到六個月生命的患者所提供的，但接受臨終關懷並不意味著死亡迫在眉睫。您越早接受安寧療護，穩定您的醫療狀況的機會就越大。迷思2：臨終關懷患者必須簽署不進行復甦(DNR)令；事實：接受安寧療護不需要簽署DNR。迷思3：安寧療護只適合老年人；事實：任何患有致命疾病的人都可以接受安寧療護服務，無論年齡如何。迷思4：安寧療護意味著放棄希望；事實：接受安寧療護並不意味著放棄希望。當做出末期診斷時，患者發現安寧療護服務使他們能夠盡可能充實地生活，直到生命的最後一刻。安寧療護跨學科團隊幫助患者和家屬解決他們的擔憂並加強他們的聯繫，以便解決以前的問題並平靜地結束生命。迷思5：安寧療護意味著別無他法；事實：安寧療護以減輕疼痛和症狀並提高生活品質為目的。

接著，潘煒怡又說，迷思6：安寧療護的病人服用了大量的鎮靜劑，以至於他們一直在睡覺；事實：疼痛管理是安寧療護管理藥物的主要目標。

迷思7：安寧療護只針對病人；事實：安寧療護是一種以家庭為中心的照護理念，既關注悲傷的家庭，也關注垂死的病人。親人過世後，安寧療護透過個人諮商、悲傷支持小組、研討會、社交團體等提供13個月的支援。迷思8：巨大的痛苦只是死亡的一部分。這是不可避免的；事實：雖然疼痛通常是安寧療護過程的一部分，但安寧療護專業人員接受過培訓，可以幫助控制臨終時的疼痛。安寧療護醫生、護士和其他專業人員能夠識別患者處於臨終過程的哪個階段，並相應地調整他們的護理。迷思9：安寧療護只適用於癌症 病人；事實：安寧療護患者不一定患有癌症。全國逾半的安寧療護患者乃患癌以外的診斷。安寧療護為患有許多慢性疾病末期的家庭提供服務，包括阿茲海默症、腎臟病、愛滋病、慢性阻塞性肺病和肺氣腫等、心血管和神經肌肉疾病。迷思10：安寧療護加速死亡。大多數安寧療護患者確實在臨終關懷中去世，但事實安寧療護並不會加速死亡。那些接受安寧療護服務的人可能比選擇不使用安寧療護服務的人活得更久。

潘煒怡執業護醫指出，病人接近死亡前會有些徵兆和症狀。有些患者在開始時不會感到飢餓或口渴，這是過程的自然部分。病人可能會睡得較多，血壓、心率和體溫下降，呼吸困難，吞嚥困難，少說話，吃喝減少，神智變得更不清，大小便失禁，呼吸時帶痰聲，或有鼻塞的聲音，呼吸的規律改變，例如一段長時間呼吸停止，然後接著幾個急促的深呼吸，感覺冰涼，鼻子、嘴、手指和腳趾周圍顏色轉青等。富康醫療安寧療護提供7天24小時服務，病人照顧者可隨時打電話得到適當的幫助。

潘煒怡執業護醫並提示，預立醫療照護計畫很重要，希望在醫療危機發生之前就討論，包括確定一個人的願望，與家人、朋友和臨床醫生討論並紀錄患者的願望。研究表明，預立醫療照護計畫可以減輕那些可能需要為他人做出醫療決定的人所經歷的壓力、負擔和悲傷。

第三埸安寧療護華人社區教育將於6月20日(星期四)早上十時半至十一時半舉行，講座邀請西奈山秋霞醫療中心癌症支援服務註冊臨床社工督導周宓主講「抗癌之路不孤單：確診癌症後的生活」。詳情請於星期一至五，上午九時至下午五時致電718-321-7695富康醫療或親臨39大道136-52號法拉盛社區中心洽詢。