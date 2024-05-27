我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北加奧克蘭木材倉庫大火 現場濃煙猛竄 居民被示警「緊閉門窗」

好萊塢健壯男星在洛杉磯當街遭槍擊身亡 兇嫌只為搶汽車零件

拿多利律師樓精實卓越Napoli Shkolnik與AFFF MDL 達成 3.165 億美元和解

紐約訊
拿多利意外傷害律師樓Napoli Shkolnik 超過200人的專業的律師團隊和良好的成功記錄，繼續提供卓越的法律代理服務
拿多利意外傷害律師樓Napoli Shkolnik 超過200人的專業的律師團隊和良好的成功記錄，繼續提供卓越的法律代理服務

因廣泛使用水成膜泡沫（AFFF）而導致飲用水被有毒全氟烷基物質和多氟烷基物質（PFAS）污染而引發的訴訟（MDL），日前達成3.165億美元的和解協議。原告拿多利律師樓合夥人 Paul J. Napoli 和 AFFF MDL 的另一位聯合首席律師協商達成，解決了巴斯夫對全國各地公共水系統因水系統造成的污染而提出的索賠。

在與巴斯夫達成和解之前，拿多利律師樓與其他三個主要被告（3M 公司、杜邦公司和泰科消防產品公司）成功進行了談判，以解決各自對公共供水系統因 PFAS 污染而承擔的責任。總的來說，這些和解預計將為全國各地正在努力解決飲用水供應中 PFAS 污染問題的公共供水系統提供超過 140 億美元的補償。

PFAS 也被稱為「永遠的化學物質」，是一種人造合成化合物，研究表明對環境和人類健康構成重大風險。根據某些資格要求，公共供水系統將能夠根據和解協議尋求賠償，以支付處理系統的成本或旨在修復其系統和水源中 PFAS 污染的其他努力，從而確保長期全國公共供水的可持續性和安全性。

Napoli Shkolnik 合夥人 Andrew Croner 表示：獲得清潔飲用水不僅是人類的基本需求，也是一項基本權利。 近年來，我們公司投入了難以估量的時間來確保所有美國人的權利得到保護，這項和解代表著實現這一目標又邁出了重要一步。

「我們為我們的客戶帶來這些成功成果的工作感到自豪，」公司合夥人 Coral M. Odiot-Rivera 補充道。 「這些成就不僅僅是法律上的成功，而且對於恢復社區對其清潔水權的信任具有重大意義的影響。

拿多利律師樓Napoli Shkolnik 憑藉專業的律師團隊和良好的成功記錄，繼續提供卓越的法律代理服務。該公司服務華人社區超過50年,無論有無身份或報稅, 公司都將為你爭取最高賠償。公司擅長車禍意外傷害，包括汔車，出租車，自行車，電動自行車，摩托車，Scooter事故，地鐵和巴士意外；建築工地傷害，工傷意外，滑倒摔傷，911受害賠贘，誤醫誤診等。

歡迎諮詢華語專線：212-806-7777王濤Tao Wang

曼哈頓總公司地址：360 Lexington Avenue 11th FL, NY, NY 10017

www.napolilaw.com

地鐵 租車 曼哈頓

上一則

曼哈頓地鐵站 遊民投擲燃燒液體 1乘客護未婚妻被燒傷30%

下一則

李昌永訪李氏總分所 盼簡化庭審流程

延伸閱讀

年度水道報告：喬州經濟發展 威脅沿海飲用水

年度水道報告：喬州經濟發展 威脅沿海飲用水
美國律師樓親自上庭 無額外附加費

美國律師樓親自上庭 無額外附加費
酒後吃止痛藥陷入昏迷 網紅「俄羅斯娜娜」搶救38天仍不治

酒後吃止痛藥陷入昏迷 網紅「俄羅斯娜娜」搶救38天仍不治
德總理蕭茲抵重慶訪問 中國可能取消對德豬肉進口限制

德總理蕭茲抵重慶訪問 中國可能取消對德豬肉進口限制

熱門新聞

紐約州洛克蘭郡逮捕三名偷挖竹筍的華人。(本報資料圖，僅為示意圖)

紐約上州逮捕3名偷挖竹筍的布碌崙華人

2024-05-23 18:02
紐約周四天氣預計惡化，當天中午將有破壞性冰雹和時速60哩的強風侵襲。示意圖。(市長辦公室提供)

60哩強風、冰雹明襲紐約 民眾出行當心

2024-05-22 17:21
傷者疑似是騎過人行道崎嶇不平處(右處)時，失控撞向地面。(記者顏潔恩/攝影)

電動車失控翻倒 紐約華婦頭撞地 腦死命危

2024-05-25 14:22
邱女士遇到租霸卻無計可施，氣得鬱結難解，靠寫字抒發鬱悶，還曾兩度住院。(記者高雲兒／攝影)

9旬老太遇租霸近一年未交租 半夜被敲門恐嚇

2024-05-19 07:23
皇后區郵件盜竊案件頻發，美國郵政應國會眾議員孟昭文要求進行調查，調查發現，郵政內部在該問題上存在嚴重管理不善的問題。(記者顏嘉瑩╱攝影)

紐約皇后區郵件盜竊嚴重 調查結果出爐

2024-05-25 07:19
Section 8住房補助申請，紐約15年來首次開放。(記者劉梓祁／攝影)

提供低收入住房補貼 紐約15年來首次開放Section 8申請

2024-05-21 14:34

超人氣

更多 >
「不可能的任務8」又傳意外被延誤 阿湯該交棒走人？

「不可能的任務8」又傳意外被延誤 阿湯該交棒走人？
又當台灣女婿… 汪小菲官宣再婚：下禮拜開始，我也是已婚了

又當台灣女婿… 汪小菲官宣再婚：下禮拜開始，我也是已婚了
提起習近平…約翰霍普金斯大學畢典演說遭打斷 羅穆尼機智化解

提起習近平…約翰霍普金斯大學畢典演說遭打斷 羅穆尼機智化解
買了房就後悔 包括維護成本因素在內的10個「早知道」

買了房就後悔 包括維護成本因素在內的10個「早知道」
央視「統一文」逼台灣演藝圈表態 這些大咖被點名

央視「統一文」逼台灣演藝圈表態 這些大咖被點名