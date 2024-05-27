拿多利律師樓精實卓越Napoli Shkolnik與AFFF MDL 達成 3.165 億美元和解

拿多利意外傷害律師樓Napoli Shkolnik 超過200人的專業的律師團隊和良好的成功記錄，繼續提供卓越的法律代理服務

因廣泛使用水成膜泡沫（AFFF）而導致飲用水被有毒全氟烷基物質和多氟烷基物質（PFAS）污染而引發的訴訟（MDL），日前達成3.165億美元的和解協議。原告拿多利律師樓合夥人 Paul J. Napoli 和 AFFF MDL 的另一位聯合首席律師協商達成，解決了巴斯夫對全國各地公共水系統因水系統造成的污染而提出的索賠。

在與巴斯夫達成和解之前，拿多利律師樓與其他三個主要被告（3M 公司、杜邦公司和泰科消防產品公司）成功進行了談判，以解決各自對公共供水系統因 PFAS 污染而承擔的責任。總的來說，這些和解預計將為全國各地正在努力解決飲用水供應中 PFAS 污染問題的公共供水系統提供超過 140 億美元的補償。

PFAS 也被稱為「永遠的化學物質」，是一種人造合成化合物，研究表明對環境和人類健康構成重大風險。根據某些資格要求，公共供水系統將能夠根據和解協議尋求賠償，以支付處理系統的成本或旨在修復其系統和水源中 PFAS 污染的其他努力，從而確保長期全國公共供水的可持續性和安全性。

Napoli Shkolnik 合夥人 Andrew Croner 表示：獲得清潔飲用水不僅是人類的基本需求，也是一項基本權利。 近年來，我們公司投入了難以估量的時間來確保所有美國人的權利得到保護，這項和解代表著實現這一目標又邁出了重要一步。

「我們為我們的客戶帶來這些成功成果的工作感到自豪，」公司合夥人 Coral M. Odiot-Rivera 補充道。 「這些成就不僅僅是法律上的成功，而且對於恢復社區對其清潔水權的信任具有重大意義的影響。

拿多利律師樓Napoli Shkolnik 憑藉專業的律師團隊和良好的成功記錄，繼續提供卓越的法律代理服務。該公司服務華人社區超過50年,無論有無身份或報稅, 公司都將為你爭取最高賠償。公司擅長車禍意外傷害，包括汔車，出租車 ，自行車，電動自行車，摩托車，Scooter事故，地鐵 和巴士意外；建築工地傷害，工傷意外，滑倒摔傷，911受害賠贘，誤醫誤診等。

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