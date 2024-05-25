陳平青中醫針灸醫師 得多位頂級名醫真傳

「頭針」創始人和奠基者焦順發醫師（左）曾在陳平青醫師（右）診所駐診和開班授徒。

陳平青中醫針灸診所多年來接待多位中國頂級名醫駐診，深得他們的真傳，並將這些國粹加以推廣，服務紐約的僑社大眾。

曾在陳醫師診師駐診的這些名中醫包括：世界針王、中國頭針（針灸)發明人焦順發教授/主任醫師；中國浮針（針灸）發明人北京中醫藥大學國醫堂名醫符仲華博士/主任醫師；中國方氏頭針發明人方本正教授/主任醫師；中國陸氏針灸發明人陸飆教授/主任醫師；世界著名的兒童自閉症、腦癱針灸大專家劉振寰教授/主任醫師；中國著名針灸學家尿失禁泌尿生殖病?四針腹四針療法發明人汪司右教授/主任醫師；中國針灸學會腹針專業委員會副會長北京國醫堂名醫張紅林教授/主任醫師等。目前在診所駐診的中醫專家為李魯炎，中醫婦科不孕不育症專家，南京中醫學院畢業，揚州市中醫院正主任醫師、正教授，上海泰坤堂特聘中醫婦科專家。

陳醫師是世界中醫藥學會聯合會頭針（針灸）專業委員會副主席，美國大紐約地區浮針(針灸)醫學會首任會長，大紐約地區頭針（針灸）醫學會會長，著名的中西醫科大學中醫針灸碩士學位，福建醫科大學臨床醫療專業畢業，紐約州執照針灸師中醫師，全美中醫藥針灸特考文憑證書。陳平青大夫擁有35年的針灸中醫臨床診療經驗，對技術精益求精。經過多年研發了一套特效的針灸療法及中藥，治癒許多病患，對於大多數疑難病症，療效神奇。陳醫師表示，中醫針刺治療療法是安全、方便、無副作用。

陳平青中醫針灸教授診所由多位主任大夫駐診，針灸中藥並用，療效顯著，以特效針灸中藥治療疑難病症，為廣大僑胞解疑。診所提供下述中醫針灸療法：無痛針灸/中藥療法/推拿指壓法/特效陳氏新艾灸療法/整骨推拿療法/拔火罐療法/耳穴帖藥療法/電針療法/電療方法/飲食療法等。

主治：1.腦腦損傷、中風 偏癱、失語、面癱、頭痛頭暈、失眠、憂鬱焦慮、記憶力減退、癡呆健忘、面肌痙攣、三叉神經痛、耳鳴耳聾、眼耳鼻咽喉病。2.長期咳嗽、哮喘、糖尿病、高血壓、性胃炎、便秘、腹瀉等頑固胃腸病、肢體浮腫等疑難病症。3.不孕不育、月經失調、痛經、乳腺病、盆腔炎、子宮肌瘤、尿頻尿急、前列腺病、陽痿早洩、性功能減退、遺精、滑精、精液存活率低、性病等病症。4.花粉症、青春痘、帶狀皰疹、濕疹皮炎、癬、皮膚過敏、蕁麻疹、脫髮 等。5. 各種跌打傷科、頭頸肩腰背腿痛、手腳麻痺無力、風濕關節痛、頸椎腰椎病、坐骨神經痛、痛風。

陳平青中醫針灸教授診所地址:紐約華埠 東百老匯街107號3樓(新中華超市隔壁)107 East Broadway#3FL New York, NY10002，網址:www.acupuncturechinatownnyc.com。電話:646-354-8828/917-602-2229。接受：探訪護士VNS ，維佳紅藍白卡等多種醫療保險 。