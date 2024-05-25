金&揚聯合律師樓資深猶太律師分享

現在的犯罪集團不一定需要偷你的卡才能有你的信息。即便你的卡片沒有丟過，犯罪集團也能通過其他方式得到你的個人信息，比如說購物時被店員盜取資訊、被朋友偷取、網路購物時被盜竊等，甚至很多犯罪集團會在加油站、地鐵購票機、自動提款機（ATM）裝設竊取資料的裝置，在你購票取錢時偷走信用卡 資訊等等。

被指控信用卡盜竊的人常常還會被起訴其他罪名。這些額外的罪名可能包括郵件欺詐、盜竊、非法獲得財產、偽造和欺騙性使用個人信息。信用卡盜竊是一種嚴重的犯罪行為，最終可能導致被起訴重罪。無論您是在持卡人同意的情況下被指控竊取或使用信用卡，還是在取消或過期後仍然使用您的信用卡被起訴，您都必須盡快諮詢律師。

很多人誤以為盜用身份和使用假信用卡是州級別的犯罪，事實上，因為信用卡是跨州性的商業行為，聯邦特勤局的一個主要管轄內容就是打擊盜用信用卡集團。

很多人初到美國，對很多情況並不熟悉，如果一時衝動或被人所害，涉及盜刷信用卡被警察逮捕，在面對警察、法官時，要盡早尋求專業人士的幫助。在刑事法庭上，不要隨便簽認罪書。如果是輕罪的，應請律師爭取銷案。如果認罪，就會影響身份。並且在刑事法庭結案時，要記住把結案單拿到。

資深猶太律師提醒廣大新移民 和留學生，找工作要謹慎，尤其那些貌似輕鬆、收入又高的工作，以防落入犯罪份子的圈套。同時提醒要警惕這類誘惑，對於刷假卡賺錢這類事情不要抱僥倖心理，刷假卡很容易得到警方的關注，這些商店也有所警覺和防備，被當場抓到或事後抓捕的人不在少數。一旦被抓到，將面臨法律責任與後果。

律師特別提醒在美國的留學生，即使被裁定輕刑事罪，也會被撤銷學生簽證 、驅逐出境。只是如果學生簽證被撤銷時留學生已經在美國境內，簽證撤銷並不影響學生已經在入境時被美國邊境及海關保衛局認可的學生身份，但是如果離開美國，簽證撤銷立即生效，而且不能再次使用被撤銷的簽證入境美國。如果簽證被撤銷後需要再次入境美國，需要重新遞交簽證申請，並證明符合獲取簽證的資格。留學生即使只是被判犯有【道德墮落罪】（crime of moral turpitude），也可以被驅逐出境，而且在被驅逐出境期間，不能入境美國，除非得到司法部豁免和許可。此外，如果被判加重重罪（aggravated felons），很有可能永生不得再入境美國，沒有得到豁免的可能。

在猶太大律師團隊的領導下，金&揚聯合律師樓的資深猶太律師團隊擅長處理各類移民、民事、刑事案件。除此之外，金&揚聯合律師樓還在H1B簽證申請、OPT延期、合法轉身份、身份被盜、投資移民、海關扣押、政府罰單、醫療罰單、稅務局查稅、房屋局查稅、轉身份等各類移民申請方面有多年經驗，卓有成效，成功案例，歡迎大家踴躍諮詢！

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