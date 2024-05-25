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「和平之君」兒童福利院20週年今年六月 中國文化之旅再次啟程

紐約訊
過往中國文化之旅天安門合影。
過往中國文化之旅天安門合影。

「和平之君」兒童福利院於2003年由美國太子行創辦人楊應瑞先生所成立，是唯一一所經由中國政府批准，與海外華人合辦的孤兒院，今年建院滿20週年。「和平之君」兒童福利院照顧了數百位重度殘疾孩童，關照孩童的醫療之需，同時也為他們提供生活職能培訓，這20年期間，在「和平之君」兒童福利院與善心家庭們的幫助下，已有超過50位孩童被國內及海外家庭所領養，在愛的雨露下得到新生；「和平之君」兒童福利院也因此成為當地乃至全國標竿式的福利機構，受到全社會廣泛讚譽，樹立了社會榜樣，多次得到政府表彰。

在這20週年特別的日子，美國慈親基金會將於今年6月重新舉辦因疫情而停滯多年的「中國文化之旅」，邀請被領養孩子及其家人一同參與這趟文化饗宴，讓領養家庭與孩子拜訪這片自己出生的土地，文化之旅為期9日，將於6月27日至7月5日舉行，中國官方單位：中國僑聯海外聯誼部將於當地接待，除了拜訪曾經溫暖的家：「和平之君」兒童福利院，更將深度拜訪北京、天津、深圳以及香港，透過參觀不同的學校、文化表演、享受當地美食、參訪歷史文物景點、主題樂園以及現代化新能源科技公司等多采多姿的活動，和其他家庭一同體驗中國文化。更棒的是，將與北京不同名校的學生互動交流，並交換聯繫方式，成為彼此於地球兩端相互關懷的筆友。

在去年11月，習近平主席在出席APEC時曾提到「中美關係希望在人民，基礎在民間，未來在青年，活力在地方。」，「和平之君」兒童福利院亦期許，中美雙方民眾的文化互動，讓彼此更相互瞭解，中美友善小使者們架起中美之間溝通的橋樑，增進中美人民之間的情誼，同時也希望拋轉引玉，讓更多人一同參與慈善活動，把愛與關懷帶給需要幫助的殘疾兒童。

「和平之君」兒童福利院歡迎領養家庭與孩子踴躍報名參加此次6月27日至7月5日的中國文化之旅，也歡迎善心人士捐贈，提昇福利院孩童照護的質與量。有關「和平之君」兒童福利院的中國文化之旅查詢請致電 （925）292-2331或 [email protected]

有關福利院的工作與使命，請瀏覽「和平之君」兒童福利院官網https://www.popsfoundation.org

2018中國文化之旅，參訪天津濱海圖書館，深度遊覽當地文化景點。
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