紐約佛光山三好兒童夏令營現正招生

讓孩子在這個夏天遠離科技，擁抱自然，收穫滿滿的快樂和成長！「和平與和諧」2024紐約佛光山三好兒童夏令營現正招生，趕快報名吧

放下手機，擁抱大自然與和平。佛光山三好兒童夏令營熱烈招生啦！這個夏天，讓您的孩子在和平與和諧的氛圍中度過難忘的時光吧！一年一度的紐約佛光山三好兒童夏令營將於6月29日至7月3日舉行，今年夏令營主題為「和平與和諧」，這是一個讓孩子遠離電子產品、親近大自然的絕佳機會！

課程設計涵蓋了各種有趣的活動，包括美勞彩繪發揮創意、戶外探險釋放活力、大地遊戲挑戰自我和營火晚會無窮樂趣等等，讓孩子們充分發揮創造力、培養團隊合作精神。除了豐富的活動外，我們還特別注重培養孩子們的品德素養。在這裡，他們將學習到做好事、說好話、存好心的三好運動，這是我們營隊的核心價值之一。透過這個運動，孩子們將養成良好的品格，並將之應用於日常生活中，成為更有愛心和責任感的人。

紐約佛光山三好兒童夏令營將在上州 鹿野苑道場戶外舉行，這裡環境優美、空氣清新，是孩子們放鬆身心、感受大自然的絕佳場所。歡迎6歲至12歲的兒童踴躍參加，和我們一起度過一個充滿歡笑、學習和成長的夏天吧！名額有限報名從速，掃瞄QR Code即可報名。或請到紐約道場領取報名表，詳情請至電718-919-8318佛光山紐約道場洽詢，或瀏覽網頁www.fgsny.org。