康州金神大賭場法拉盛發財巴士服務

巨無霸娛樂城金神大賭場

金神娛樂集團旗下的康州金神大賭場(Mohegan Sun Casino),是美國最大、最頂級的娛樂、博彩、餐飲和購物觀光 點之一,在華人社區有許多的顧客。為感謝騰鑽會員的支持,自5月1日起,為藍鑽、金鑽、及黑鑽會員免費提供限量的法拉盛 至金神大賭場來回巴士票(價值$35)。

法拉盛發財巴士時間表為:星期一至四(每日一班車),開車:9:30AM,回程:5:00PM。星期五至日(每日二班車),開車:9:30AM,回程:5:00PM / 夜班車:開車9:00PM,回程:4:30AM。登車地點:41-78 Main Street, Flushing, NY。(緬街郵局前)。購票及查詢詳情請電東方旅行社巴士公司:860-501-0731。

由康州的Mohegan部落創建於1996年的金神大賭場,是集新英格蘭 最好的餐飲、酒店住宿、購物、娛樂表演和體育賽事的世界頂級娛樂王國。除了擁有三大世界級賭場,金神大賭場還設有Kids Quest/Cyber Quest家庭遊戲中心、豪華水療中心、會議中心、先進的撲克室,以及三個容納350到10000個座位的娛樂表演場館。有來自世界各地的客人來金神觀看時下最頂尖的歌手的現場演唱以及重大的體育賽事,包括金神大賭場的WNBA Connecticut Sun女子籃球隊的比賽。作為全球首屈一指的娛樂勝地,金神大賭場設有:

金神大賭場內有三座超過300,000平方尺的賭場 — Casino of the Earth、Casino of the Sky 和Casino of the Wind,內有無煙博彩區;一座34層,1600間客房的豪華酒店大樓;20,000平方尺的Elemis世界級水療中心;一個13萬平方尺的購物區-名店街;40家餐館、酒吧和貴賓休息室;三個娛樂表演場所包括:可容納10000個座位的體育場、400個座位的劇院歌廳和350個座位的Wolf Den;超過100,000平方尺的會議和活動空間,包括東北岸最大的宴會廳之一 ;一個專業管理的商務中心;10,000平方尺的室內遊泳池;一個17,500平方尺的戶外陽光露臺;三層樓高的水晶山;一個55尺的室內瀑布;一個通電的水牆等,還在附近擁有一個高爾夫球場,是一座完全獨立的娛樂城,讓人目不暇給。

金神大賭場佔地 185 英畝,坐落在康州東南部風景優美的泰晤士 (Thames River) 河畔,環境優美,從紐約、波士頓、Hartford和Providence前往均十分便利,如要獲取更多資訊,請登錄mohegansun.com/888。