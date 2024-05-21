紐約市半價乘車資格放寬更多低收入居民可享受半價地鐵和公車票

「Fair Fares」計畫由市人力資源管理局(Human Resources Administration, HRA)管理，提供給符合條件的低收入居民公共運輸票價的半價補貼

市政府和市議會已批准了紐約市2024財年對「公平票價計畫」（Fair Fares transit discount）投入7,500萬元，現在將在此基礎上再追加投入2,000萬元，擴展後，將有更多人有資格享受半價地鐵票和半價公車票價。

對於一人戶來說，年收入在1萬5060元以下即滿足聯邦貧困線標準。「公平票價」計畫門檻原為1萬7496元。如果提升到200%，年收入在3萬120元以下的居民也都將符合這一標準。

「公平票價」計畫由市人力資源管理局(Human Resources Administration, HRA)管理，提供給符合條件的低收入居民公共運輸票價的半價補貼。議會和政府在2023財年預算 中首次為該計畫確定了7500萬元的年度資金。在2024財年預算協議中，議會和市府再次達成共識，將資格門檻從聯邦貧困縣的100％提高到120％，並再添2000萬元資金。

市議會還強調為交通安全基礎設施方面增加投資 ，例如增設照明措施等。其中，少數族裔社區將是交通安全投資的重點。這些社區交通死亡事故發生率通常高於平均值，街道安全設施也更為落後。

公平票價地鐵卡 （Fair Fares Metro Card）適用於按次付費、7天（每週）和30天（每月）無限次乘車的種類。

申請半價車票，申請資格是：年齡在18（含）至64歲（含）之間；家庭收入符合收入要求。如果已參與MTA殘障或老年人折扣計畫，則沒有資格再享受半價票計畫。

申請者請上網https://www.nyc.gov/fairfares查詢是否符合資格，或致電３１１了解更多信息。