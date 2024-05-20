美國心臟協會盼華裔社區 有拯救生命 CPR 技能「今天您準備好了」活動 可提高心臟驟停的存活率

美國心臟協會「今天您準備好了」活動，讓每人擁有CPR的技能。(美國心臟協會提供)

美國心臟協會消費者研究顯示，在 4 名亞裔 美國人中只有 1 人有信心可正確施展純壓胸式 CPR(心肺復甦術)。這項結果與一般民眾的超過 1/3 自信率形成鮮明對比。而近 70% 亞裔美國人成人對施展純壓胸式 CPR 感到遲疑，因他們擔心會傷及患者出現心臟驟停的現象。在一般民眾中，57%受訪者表達相似憂慮。

為加強 CPR 技能、知識和自信，作為領先全球且專注於心臟和腦健康的志願健康組織，在慶祝提供拯救生命服務 100 周年的同時，美國心臟協會推出「今天就做好準備」全國認知活動。這項活動旨在賦予華裔 社區力量，以學習純壓胸式 CPR 並為拯救生命做好準備。

這項活動強調為回應心臟緊急情況做好準備的重要性，是美國心臟協會包羅萬有的 Nation of Lifesavers TM行動的一部分。這項行動專注於將旁觀者變成生命拯救者，並在 2030 年前使心臟驟停存活率提高一倍。

心臟驟停可能發生在任何人身上。如果無旁觀者快速進行 CPR，心臟驟停可能會致命。根據美國心臟協會報導研究顯示，約 72% 發生心臟驟停是在家中。這表示，您施展的CPR，很可能是拯救您至親的生命。

另研究顯示，女性比男性，在醫院外出現心臟驟停並獲得 CPR而被拯救的機率較低，這也導致低存活率。因文化因素、語言障礙、有限的 CPR 教育程度，以及害怕被控告可能會加重這些差異。這項活動可改善華裔女性出現心臟驟停而無人出手幫助的機率。再說，華裔及其他少數群體有更高風險，部分原因是種族歧視 和社會政策，使這些群體只能有限取得高品質教育和健康護理。

協會研究結果顯示，在歷史上被排擠在外群體也誤信需特殊訓練和認證以在成人或青少年身上施展純壓胸式 CPR，他們有可能因害怕造成損傷而在施展CPR時有所遲疑。這些誤解導致在醫院外出現心臟驟停的低存活率(少於 10%)。這情況每年影響超過 350,000 名美國人。

透過展示幫助普及拯救生命的兩個簡單步驟，協會希望改變並打破遲疑障礙。純壓胸式CPR是不包含吹氣的 CPR。它適用於青少年和成人，且只需要兩個步驟就能完成：(1) 致電 911，以及(2)以每分鐘 100 至 120 次的節拍用力且快速按壓胸腔中央。如欲瞭解有關活動或參與活動的更多資訊，請瀏覽 heart.org/nation。