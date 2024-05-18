紐約超越高爾夫俱樂部遇見張斯洋 公開賽圓滿成功

劉巧怡議員（中）為張斯洋（左）和梅朝輝會長（右）頒發表彰狀

紐約超越高爾夫遇見張斯洋( Rose Zhang) 公開賽於2024年5月13日在長島 著名的北岸高爾夫球俱樂部舉行。週日贏得高爾夫職業大賽冠軍的著名美籍華裔張斯洋選手 (Rose Zhang)，作為特邀嘉賓出席超越活動，沸騰了比賽現場。

參與活動的120位超越會員和嘉賓們激烈角逐，並有幸一睹張斯洋的高超球技和明星風采。北亨普斯特德鎮議員Christine Liu出席賽後晚宴表示祝賀。比賽由法國紅酒瑰寶莊園及藍天冷暖公司贊助。晚宴美酒佳餚琳瑯滿目，觥籌交錯,球友們舉杯相慶，一派祥和美好景象。張斯洋分享了她週日勝利的喜悅，也感謝超越高爾夫俱樂部梅朝輝會長、組委會及會員們對她的支持。張斯洋經過激烈比賽身體疲憊，但優雅大方，欣然與各位球友單獨合影並簽名留念，展現史丹福大學 高材生與職業球赛巨星的風度。在此熱烈恭賀斯洋上週日獲勝，也祝願她在未來的球赛中再創造佳績！她在本周美國主流媒體的記者會上隆重介紹了她參加超越高爾夫俱樂部公開賽的體驗，她告訴記者參加超越的活動就像是家人和朋友一起聚會，感動了超越高爾夫球隊的每位球友, 大家期待與她下次相聚。

在張斯洋的鼓舞之下，參賽者們精神抖擻，發揮出色，好球頻頻，真正做到了超越自我，展現了超越會員的風采和實力。在此熱烈恭賀以下獲獎球友，以下為得獎名單：男子總桿前三名：Jerry Zhang，Jeffrey Fan, Bruce Fang, 女子總桿前三名：Karen Xu, Michelle Wi，Jannie Zhang, 超越淨桿前三名：Jack Lee, Fan Sun , Alex Ren。

超越高爾夫俱樂部是大紐約地區華人 高爾夫愛好者於2017年成立的非營利群眾組織，目前已有200多位會員，會長梅朝輝，榮譽會長董茂華，副會長賀平，秘書長閻曉東。俱樂部會員來自各行業，包括銀行，地產，醫生，工程師，律師等，既有剛來美定居的企業家，也有在美紮根幾十年的老華僑。超越俱樂部以高爾夫運動為平台，以球會友，超越自我，促進紐約地區華人高爾夫的發展，同時為紐約地區的華人和社區服務。紐約超越高爾夫俱樂部每年都會舉辦幾場大型比賽，也舉辦各種公益賽，已經成為紐約地區頗有影響力的高爾夫俱樂部。