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佳欣旅遊秋遊歐洲搭新遊輪華語領隊導遊

紐約訊
搭乘挪威之星(NCL)新遊輪VIVA遊歐洲，悠閒的將歐洲美景映入眼簾。
搭乘挪威之星(NCL)新遊輪VIVA遊歐洲，悠閒的將歐洲美景映入眼簾。

秋天是在炎夏過後，搭遊輪遊歐洲的最佳時機。而且明年開始，美國護照進入歐盟需先在網上申請登記，所以佳欣旅遊特別選擇了兩個航期：今年年底前往歐洲，十月新船地中海14天，十一月冰島英法荷比12天。外加十二月到杜拜等國10天。三組行程，歡迎致電詢問。

挪威之星(NCL)14萬噸新船VIVA，2024年首航季，10/17希臘雅典啟航，14天遊遍歐洲南部法國、義大利、希臘、土耳其所有美麗景點，15個城市。義大利有羅馬競技場、許願噴泉池，佛勞倫斯大衛雕像，比薩的斜塔，拿不勒斯比薩餅，龐貝千年羅馬城廢墟，蘇蓮多名歌海港。希臘有雅典山頂神廟，聖多瑞里島藍頂白屋，米克諾斯島五座風車購物山城。土耳其有伊斯坦堡清真寺、阿拉伯皇宮，以弗所千年古城遺趾耶穌傳道聖地，庫莎達西地毯和皮件。教廷博物館、聖彼得教堂。法國蔚藍海岸尼斯。摩納哥賭城蒙地卡羅。此船因是新船，廣為船迷追捧，全船已近客滿，佳欣旅遊以一年前的團體價推出，沿途各港特請華語導遊專車陪覽，全程華人領隊從紐約帶團出發，全包價格，14天含機票、遊輪、上岸遊覽、再加前後各一晚雅典與羅馬酒店住宿，僅四千餘元。

另一組全新設計行程，11/12出發到冰島、英、法、德、比、荷六國九城12天，也是機票、遊輪、每天的岸上遊覽，再加前後冰島二晚，倫敦一晚的酒店，僅四千餘元。先飛至冰島，遊覽著名的冰火同源，瀑布、噴泉、火山、冰川，晚上藍湖泡溫泉，11月也是北極光燦爛的時候，綠色魔幻亮遍天空，人生必得一睹。遊輪再至德國漢堡，歐洲最大商港、現代城市輪廓。荷蘭鹿特丹是北約及聯合國文教組織所在，首都阿姆斯特丹逛花市、風車、紅燈街區。比利時的巧克力和尿尿小童。法國巴黎凱旋門、香榭里大道、羅孚宮的三寶：名畫蒙納麗莎和維納斯、勝利女神雕像。倫敦下船住宿泰晤士河畔歷史名酒店The Tower Hotel，遊覽溫莎古堡、白金漢宮，西敏寺、蘇荷區、倫敦塔皇城。

12/6安排18萬噸載客5000人的新遊輪10天，遊覽杜拜、阿布達比、卡達、巴林。全包價三千餘元。杜拜的建設日日精進，幾乎每三、五年就要再去看看全新的阿聯酋皇國了，以前耗時一天的沖沙不去了，現在要去新的未來博物館、阿布達比皇宮總統府、卡達國家博物館、伊斯蘭文化藝術館。大啖美食的地方當然不可錯過杜拜七星帆船、阿布達比八星皇宮、杜拜六星亞特蘭提斯、杜拜哈里法塔燈光秀全魚餐。

這三團需在6月3日前先致電報名，附上護照影本及訂金。詢問電話或簡訊 (917)375-7740，也可至佳欣旅遊索取詳細行程簡章。法拉盛37-02緬街時代商場一樓F6A室。電郵：[email protected]

搭乘挪威之星(NCL)新遊輪VIVA遊歐洲，悠閒的將歐洲美景映入眼簾。
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