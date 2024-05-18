神機妙算張太乙 紐約風水講座

神機妙算張太乙在紐約舉辦免費風水講座-【養生健康與財富家庭日】。

神機妙算張太乙將來紐約舉辦一場免費風水講座-【養生健康與財富家庭日】，日期是6月15日（星期六）11AM-4PM，地點：法拉盛 啟揚中心。歡迎有興趣的人士參加。

張太乙的傳承遠自抗戰初期的北京太乙子，又因特殊因緣得拜近代子平名家韋千里及尤達人為師。因此張太乙對易理、子平八字、三元風水，有精深研究與多年的遊學經驗。除了美國之外，於東南亞 的華僑社會也有名氣。

張太乙指出，命相哲理、風水地理是中國五千年來傳統之哲學及中國人之人生觀，她說一命二運三風水，四積陰德五讀書。如能瞭解掌握命運風水，方可避凶趨吉，順順利利。並多做善事以求福報。論命者無他，要能告訴來者趨吉避凶，才是盡到專業的社會責任。

張太乙是將道家風水、命理結合實戰案例搬上北美華語電視的第一人。當年她在北美衛視主持《神機妙算》節目，全美各地有許多的觀眾和學生，她並在全美開設風水密集班，帶起了風水熱。隨後她在全美各州舉辦多達132場現場解答風水大會，每場均有３至５百人到場，造成張太乙風水旋風。她的風水書籍售出上萬冊，學生遍及北美及東南亞各國。

張太乙在全美巡迴講授風水的過程上，觀眾問得最多的一個問題是如何尋找合適的墓地。因為按華人 的傳統，墓地的風水關係到後代的福氣。但北美的墓園幾全是美國人開發擁有，合符華人風水習慣的不多。近20多年來，張太乙走訪全美30多個州，參觀了眾多墓園，最後選擇位於紐約上州、離皇后區約一個小時車程的一塊風水地，開發出臥龍崗墓園Dragon Hill and Saint Park Cemetery.。

張太乙解釋道：臥龍崗有溪水自西北向東南流長流，環抱墓園，全年川流不息，呈金盆育鯉之勢。遠方一字排開的山巒，由遠而近，氣勢磅礡，山龍、水龍環抱，龍位、龍穴（辰），山為貴，水為財，富貴發達好風水，方位正，氣勢好，絕佳好地，能保佑子孫後代人丁興旺，家族富貴發達。在推出期間，臥龍崗歡迎社團、家族、個人預訂。請電張太乙查詢及約看。

法拉盛啟揚中心地址：133-29 41st Ave., Flushing, NY 11355。講座時間：6月15日（星期六）11AM-4PM，查詢電話：張太乙626-255-0558。及646-706-3532。

活動由中華道教文化基金會贊助。