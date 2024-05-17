揮杆進入球季 金神高爾夫球俱樂部開放

金神高爾夫球場是全美50個最佳賭場高爾夫球場之一。

金神高爾夫俱樂部2024球季正式開放，供所有度假村和公眾使用！除了享受新英格蘭 的頂級高爾夫場地，高爾夫球手還可以在 Greenside Grille & Pub享用各種各樣的美食和飲料。賓客可以享受寬敞且設備齊全的俱樂部會所、庫存充足且重新裝修過的專賣店、健身房、以及位於球場上專為球員提供零食的 「Triple Tee 小店」、一流的練習區、訓練設施和供所有球員使用的免費高爾夫練習場。

值此賽季，新裝修的 Greenside Grille & Pub專門提供豐富的美味佳餚，包括但不限於秘製雞翅、藍莓豐收沙拉、宿醉漢堡、雞肉帕爾馬三明治和蒜香蝦。此外，還有「每日廚師特色菜」和提供全方位服務的酒吧，提供各種招牌雞尾酒和精釀啤酒。高爾夫球手可以透過大螢幕電視享受室內娛樂，也可以在露臺上欣賞戶外的壯觀美景。

金神高爾夫俱樂部以週一至週四 $150（下午 2 點後 $105）的公眾價格拉開 2024 賽季的序幕。週末下午 2 點前的價格為 $170 （下午 2 點後為 $140）。俱樂部提供軍人折扣，以及在金神住宿 和 13 人或以上團體的賓客也可以享受折扣。高爾夫球車包含在上述所有價格中。金神的騰鑽會會員除了可以專享免費打一輪高爾夫球、高爾夫球客房特惠價、高爾夫課程外還可以專屬折扣。申請成為騰鑽會員，加入金神大賭場的會員回饋項目，註冊費用全免，21歲及以上的賓客可在賭場內的任意一個騰鑽會員服務台瞭解更多資訊。

金神高爾夫俱樂部是一個 72 標準桿的球場，最近被 Golfweek 評為 「 50 個最佳賭場高爾夫球場」 之一。 占地156 英畝的球場一直保持最佳的比賽狀態，由專門的場地團隊維護，並自2007年金神買下所有權之後，還對各種球洞進行了升級。15年後改造繼續，為期 3 年的多階段改造工程目前正進行中， 該工程將對整個球場實現各種重新設計和改進，以改善所有級別比賽的打球節奏和整體高爾夫體驗。金神高爾夫俱樂部也因舉辦備受矚目的錦標賽和活動而聞名，其中一些賽事博得了邁克爾·喬丹 、亞倫·羅傑斯、查爾斯·巴克利、克裡斯·保羅、喬·佩西、艾哈邁德·拉沙德、拉裡·菲茨傑拉德和雷·艾倫等人對這個冠軍球場的喜愛。

MSGC 的會所佔地 20,000 平方英尺，近年來也完成了顯著升級，包括對 Greenside Grille & Pub 和休息區進行了翻新。會所還設有二樓宴會廳，可供賓客定製用於私人聚會、招待會和團體活動。

更多關於資訊，包括高爾夫學院、團體活動預訂和即將舉行的錦標賽，請致電 860.862.9660 或寄送電子郵件至 [email protected] 聯絡俱樂部和活動經理 Lisa Najjar-Melkoun。貴賓預約專? 860.862.7500 或造訪 mohegansun.com/golf 預約打球時間。致電 860.862.9235 聯繫高爾夫商店。