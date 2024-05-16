丁噹Della「當我們再一起-紐約特別場」唱響雲頂世界 與歌迷觀眾慶祝母親節

丁噹與歌迷對唱互動。

有「全民情歌天后」稱譽的中國流行女歌手丁噹(Della)日前蒞臨紐約雲頂世界賭場舉行「當我們再一起-紐約特別場」演唱會，精彩演唱讓所有粉絲都擁有難忘的晚上。

丁噹出生於中國浙江，原名吳嫻，17歲時到各地駐唱，尋找唱歌的機會。在一次駐唱被滾石唱片公司高層選中簽約，在臺灣出道，後被相信音樂發掘，於2007年正式推出首張個人專輯《離家出走》。2009年為偶像劇《下一站，幸福》獻唱第一首主題曲〈我愛他〉，截至2015年，丁噹唱紅超過30部電視劇、電影、舞台劇 主題曲、片頭曲、片尾曲及插曲，因此唱片公司封她為「偶像劇歌姬」、「主題曲女1號」、「全民情歌天后」等稱號。

身穿粉紅牛仔時尚洋裝的丁噹以「夜貓」和「野獸」兩首勁爆歌曲拉開演唱會帷幕，台下觀眾隨著節奏揮舞熒光棒歡呼和唱，笑聲掌聲瞬間炒熱氣氛。丁噹緊接著演唱了「快樂頌」、「花火」、「最好不要再遇見你」、「猜不透」、「一半」、「你為什麼說謊」等多首不同節奏的歌曲。

丁噹問現場觀眾想聽她唱什麼歌，歌迷大嚷著「好難得」、「好難得」時，丁噹甜笑回應:「我知道您們喜歡聽我唱這首「好難得」，我一定會唱以滿足大家對我的支持，但不是現在，我還有很多好聽的歌曲讓大家歡度周末晚上。」隨即樂隊奏起丁噹首本名曲「都是月老惹的禍」、「派對動物」、「想戀一個愛」，丁噹施展唱功舞技渾身解數盡情的表演，引起歡眾共鳴拍和聞歌起舞。

丁噹隨即演唱「好難得」和「手掌心」兩首歌，並步下舞台與歌迷觀眾互動，不同年齡層觀眾，均熱情的踴躍趨前爭相與她握手。返回台上特別感謝大家的熱情捧場，讓她有機會從亞洲萬里而來與歌迷相聚，唱過「跟自己說晚安」後更與現場一死忠歌迷對唱一曲互動，之後一曲「夜遊」便步入後台。

不願離場的歌迷歡眾輪番熱情安哥後，丁噹再度上場獻唱「我是一隻小小鳥」後，並以一曲「我愛他 + Chaser」壓軸，圓滿結束紐約特別場演唱會。