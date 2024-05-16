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為期一周韓國食品博覽會K-Food Fair (B2B)在Teaneck Marriott at Glenpointe酒店盛大舉行

紐約訊

作為全球商業和文化的交匯點，將於2024年5月24日至30日舉辦盛大的韓國食品博覽會K-Food Fair (B2B)。這場為期一周的活動將在Teaneck Marriott at Glenpointe酒店舉行，預計將吸引來自世界各地的食品行業專業人士。本次博覽會的重點是促進韓國食品和飲料的創新趨勢，並為參展商和買家提供一個獨特的交流平臺。參加者將有機會與韓國領先的食品製造商建立聯繫，探索新的業務機會，並將最新的韓國美食趨勢帶回自己的企業。

此次活動將通過嚴格的審核流程，確保所有參與者都是食品行業的合格買家。這包括經銷商、批發商、零售商、進口商以及食品服務提供商。一旦獲得批准，參與者將能夠安排一對一的會議，與45家參展的韓國公司進行深入的商業對話。這些會議將是建立新的合作夥伴關係和分銷渠道的絕佳機會。

為了確保活動的高效和專業，主辦方提供了一個全面的註冊和審核系統。有意參加的公司可以通過官方網站www.koreanfoodfair2024.com/attend進行申請。此外，為了方便參與者，活動期間將提供行程安排和房間分配服務。

K-Food Fair (B2B)不僅是一個商業活動，也是一個文化交流的盛會。參與者將有機會品嚐到各種韓國美食，並了解韓國飲食文化的多樣性。這是一個不容錯過的機會，對於那些尋求將韓國食品趨勢融入自己業務的企業來說，將是一次寶貴的學習和成長的機會。

隨著全球食品市場的不斷變化，K-Food Fair (B2B)提供了一個及時了解市場動態的平臺。參與者將能夠直接從韓國食品行業的專家那裡獲得洞察力，並將這些知識應用到自己的業務策略中。對於那些渴望在競爭激烈的市場中脫穎而出的公司來說，這是一個難得的機會。

總的來說，2024年紐約韓國食品博覽會K-Food Fair (B2B)將是一個集商業洞察、文化體驗和專業發展於一體的活動。它將為參與者提供一個難得的機會，讓他們能夠在全球食品行業中建立起關鍵的聯繫，並為他們的公司帶來新的增長動力。對於那些希望探索新的商業機會並擴大業務版圖的企業來說，這無疑是一個不可錯過的活動。如有任何疑問或需要進一步的支持，請通過[email protected]與主辦方聯繫。期待在紐約見到您的參與和貢獻！

零售商

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