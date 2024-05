紐約州共和黨慶祝亞裔傳統月表彰亞裔貢獻

1)紐約共和黨Cox主席、州參議院人員2)Cox主席表彰六位亞裔人士3)John Catsimatidis贈送自傳4)得獎者李林與孫兒領獎

由紐約州共和黨 和紐約州共和黨亞裔 決策委員會共同舉辦的亞裔傳統的慶典於5月5號下午在Glen Cove Mansion隆重舉行,紐約市和長島的民選官員、行政長官、參選人和其他300多名嘉賓一起共襄盛舉,與會者回顧了亞裔美國人的歷史並表彰了各行各業的傑出亞裔。

大會由Make Us Visible 發起人華裔青年Jeffery Gu主持,在莊嚴的美國國歌之後,他們首先回顧了亞裔傳統月的歷史,1977年國會立法決定創辦亞裔傳統紀念周,1990年布什總統將其擴展到五月整個紀念月。

根據2020年人口普查數據,亞裔在美國共有2千5百萬人,亞裔因為重視教育、勤懇創業的傳統並遵紀守法,而被稱為模範少數族裔。但遺憾的是,與亞裔在培養下一代教育上的成功對比,亞裔在政壇上的代表卻與人口比例很不相稱。可喜的是,隨著亞裔的政治覺醒,近幾年情況大有改觀,2020年有152名亞裔參選美國地方的立法委等,亞裔在政壇上正在努力,尋求更多的機會。 今次紐約州共和黨和紐約州共和黨亞裔決策委員會共同舉辦的亞裔傳統的慶典,能促進大家對共和黨的支持,藉此希望更多年青人關心及參與,參加者包括代表南布碌崙第49區競選連任的華裔眾議員鄭永佳,還有今年的紐約州參議院第11區參選人朱雅婷、第17區參選人陳學理等,他們發出重要的訊息,為大選積極努力。 中場時Julliard音樂學院的學生Phobe Qian 演奏了巴赫的大提琴獨奏及舞蹈表演。企業家John Catsimatidis 則準備了他的自傳“ How Far do you want to go” 贈予獲獎者和年輕義工。

紐約共和黨考克斯Cox主席高度讚揚了亞裔的價值觀和對教育的重視. 他強調紐約的共和黨一定會捍衛擇優錄取的制度和學校選擇的權利,大會上表彰了六位傑出亞裔包括 Dr. Ellen Qian,李林,江錦鑫,包大士和呂麗醫生,David Law和Cher He 等,感謝他們對社會和社區的卓越貢獻。

Edward Cox自2009年起擔任紐約州共和黨主席一職,2019年卸任後於2023年又全票當選。他是前總統尼克松的女婿是共和黨的骨幹,他的平易近人和紳士風度感染了所有的與會者.在問答環節中問及他最喜歡中餐的點心,顯示了他對紐約華人社區的深入瞭解。

紐約州參議院少數黨領袖 Robert Ortt在發言中說,為何世界上有那麼多人要來美國追求美國夢?最根本原因是因為美國是世界上最有機會的國家。

兩位重量級共和黨領袖抨擊了民主黨極左派試圖剝奪學生對教育的選擇權和擇優錄取的制度.也批評了民主黨極左派對犯罪和租霸的縱容,並強調共和黨的執政綱領更吻合亞裔的價值觀,更重視民眾的自由與安全. 希望選民再11月份大選時 作出明智的選擇從總統到基層請全部投給共和黨候選人。

大會邀請了特別嘉賓天山本妍風水大師,她透過風水體現了東西方價值觀的融合,關心美國未來必要團結起來,她在30年前透過風水與共和黨市長和有遠見的開發商前總統一起,在塑造紐約市經濟的黃金時代、促進安全和實力方面發揮了關鍵作用,她祝願各位參選者獲得成功,為美國帶來更美好的明天。