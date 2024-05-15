金鷹成人日間護理中心盛大慶祝母親節 「人間重晚晴」致力照護長者無微不至
春意盎然的五月迎來了充滿愛意的母親節。金鷹成人日間護理中心以實際行動對母親們的感激, 邀請了200位的長者及員工在法拉盛知名自助餐廳大飽口福一起享受精美食盛宴，共同慶祝這個充滿溫馨和感恩的節日。自2011年成立以來，金鷹中心始終秉持著優質服務的理念，以及尊老愛老的傳統精神，為社區的長者提供無微不至的關懷和照顧。
金鷹成人日間護理中心的負責人Vivian廖主任提到，成人日間護理中心是致力長者照顧工作非常重要的一環,長者們透過這個社交平台得到照顧並與工作人員及會員間建立了深厚的情感聯繫及依賴，彼此就像家人。金鷹團隊致力為長者們創造一個充滿快樂和溫暖的環境。通過各項活動，長者不僅享受到了關懷和陪伴，更實現了自我成長和價值的實踐。
金鷹位於法拉盛市中心,方便購物看醫生等，除了有專業車隊接送長者,中心場地寬敞明亮，有大型用餐區、接待處及多個活動課室和新增的專業卡拉OK房。金鷹擁有一支成立12年的民樂隊,可謂喜愛民樂長者的天堂,提供的舞蹈、合唱、太極、健康操、iPad使用、英語學習、繪畫（油畫、素描）、書法、手工藝、卡拉OK、乒乓球、桌球等多種活動課程,長者們可以在不受干擾的環境中選擇並享受每日豐富多元的活動,符合老人局所提倡的服務宗旨。社工服務為會員解決各種信件和福利問題，每月為會員舉辦生日慶祝活動，提供生日禮物和蛋糕，並定期舉辦節慶戶外活動，讓長者們得以身心舒展，享受自然之美，增廣見聞，同時融入社區，與時俱進。
金鷹成人日間護理中心在慶祝母親節的同時，也計畫為更多的長者帶來父親節的歡樂。我們誠邀對老人中心感興趣的叔叔阿姨來電諮詢，符合條件的長者有機會參與我們為父親節精心準備的慶祝活動，包括遊園會、歌唱比賽和當天的自助餐。持有白卡Medicaid的長者及家屬可致電或親臨參觀，我們位於法拉盛36-36王子街2樓，聯繫電話718-460-1888。更多資訊，請訪問我們的官方網站goldeneagleseniorcare.com。金鷹成人日間護理中心將繼續秉持服務理念，實踐“老有所養”的長期護理計畫，為華裔長者及家屬在紐約提供最專業、最可靠的退休養老服務。
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