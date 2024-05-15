我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

神預言「漢堡加薯條16元」 30年前廣告揭今年物價

讓心情變好又沒負擔 營養師推薦六食物

金鷹成人日間護理中心盛大慶祝母親節 「人間重晚晴」致力照護長者無微不至

紐約訊
圖2：在母親節文藝匯演中媽媽們和老師合作無間舞姿輕盈贏得滿堂喝彩
圖2：在母親節文藝匯演中媽媽們和老師合作無間舞姿輕盈贏得滿堂喝彩

春意盎然的五月迎來了充滿愛意的母親節。金鷹成人日間護理中心以實際行動對母親們的感激, 邀請了200位的長者及員工在法拉盛知名自助餐廳大飽口福一起享受精美食盛宴，共同慶祝這個充滿溫馨和感恩的節日。自2011年成立以來，金鷹中心始終秉持著優質服務的理念，以及尊老愛老的傳統精神，為社區的長者提供無微不至的關懷和照顧。

 金鷹成人日間護理中心的負責人Vivian廖主任提到，成人日間護理中心是致力長者照顧工作非常重要的一環,長者們透過這個社交平台得到照顧並與工作人員及會員間建立了深厚的情感聯繫及依賴，彼此就像家人。金鷹團隊致力為長者們創造一個充滿快樂和溫暖的環境。通過各項活動，長者不僅享受到了關懷和陪伴，更實現了自我成長和價值的實踐。

 金鷹位於法拉盛市中心,方便購物看醫生等，除了有專業車隊接送長者,中心場地寬敞明亮，有大型用餐區、接待處及多個活動課室和新增的專業卡拉OK房。金鷹擁有一支成立12年的民樂隊,可謂喜愛民樂長者的天堂,提供的舞蹈、合唱、太極、健康操、iPad使用、英語學習、繪畫（油畫、素描）、書法、手工藝、卡拉OK、乒乓球、桌球等多種活動課程,長者們可以在不受干擾的環境中選擇並享受每日豐富多元的活動,符合老人局所提倡的服務宗旨。社工服務為會員解決各種信件和福利問題，每月為會員舉辦生日慶祝活動，提供生日禮物和蛋糕，並定期舉辦節慶戶外活動，讓長者們得以身心舒展，享受自然之美，增廣見聞，同時融入社區，與時俱進。

 金鷹成人日間護理中心在慶祝母親節的同時，也計畫為更多的長者帶來父親節的歡樂。我們誠邀對老人中心感興趣的叔叔阿姨來電諮詢，符合條件的長者有機會參與我們為父親節精心準備的慶祝活動，包括遊園會、歌唱比賽和當天的自助餐。持有白卡Medicaid的長者及家屬可致電或親臨參觀，我們位於法拉盛36-36王子街2樓，聯繫電話718-460-1888。更多資訊，請訪問我們的官方網站goldeneagleseniorcare.com。金鷹成人日間護理中心將繼續秉持服務理念，實踐“老有所養”的長期護理計畫，為華裔長者及家屬在紐約提供最專業、最可靠的退休養老服務。

圖1：金鷹成人日間護理中心同仁們陪媽媽們度過了一個溫馨而又愉快的母親節
圖1：金鷹成人日間護理中心同仁們陪媽媽們度過了一個溫馨而又愉快的母親節

法拉盛 母親節 老人中心

上一則

電動滑板車共享試點 納入皇后區

下一則

溫州同鄉會慶母親節 力挺林莉莎

延伸閱讀

孟昭文便民服務 19日紐約法拉盛辦「護照日」

孟昭文便民服務 19日紐約法拉盛辦「護照日」
客家藍染活動登場 新型態宣傳台灣文化

客家藍染活動登場 新型態宣傳台灣文化
13本台灣好書展出 將納入皇后區公共圖書館

13本台灣好書展出 將納入皇后區公共圖書館
阿茲海默症關愛服務 攜近百名長者慶亞裔月

阿茲海默症關愛服務 攜近百名長者慶亞裔月

熱門新聞

紐約39歲男子帕克斯在紐約街頭用皮帶勒昏一名女子，並把她拖到路邊強暴。(擷自YouTube@NY Post)

紐約皮帶勒頸強暴犯落網 舉報人是他親生母親

2024-05-12 17:54
一名挺巴勒斯坦哥大畢業生在領取到文憑封皮後，隨即將其撕爛。(擷自哥倫比亞大學官網)

哥大挺巴畢業生在典禮上撕爛文憑封皮 獲熱烈歡呼

2024-05-13 14:09
46街地鐵站8日發生謀殺事件，17歲少女遭刺頸身亡。(記者尤昱程/攝影)

紐約17歲少女遭刺頸身亡 兇嫌在緬街地鐵站被逮

2024-05-09 10:19
紐約蘇活區發生槍擊案，一名16歲少年遭槍擊身亡。(擷自X@Citizen NYC)

紐約16歲少年 光天化日下遭單車槍手爆頭身亡

2024-05-07 19:43
中國億萬富翁覃輝紐約獲刑7個月並被遞解出境。（取材自微信）

「天上人間」前老闆覃輝獲刑7個月 判刑後被遞解出境

2024-05-09 16:46
上千名挺巴勒斯坦示威者6日下午衝向紐約大都會博物館，意圖阻撓大都會藝術博物館慈善晚宴(Met Gala)，示威者衝破警方防鎖線，現場一度陷入混亂。(擷自YouTube@FREEDOMNEWS TV)

挺巴示威者進攻Met Gala 燒國旗、破壞一戰紀念碑

2024-05-07 14:44

超人氣

更多 >
「紅龍蝦」無預警關閉近百家門市 5/16前出清大拍賣

「紅龍蝦」無預警關閉近百家門市 5/16前出清大拍賣
哈佛研究：每天喝一匙這種油 失智風險降28%

哈佛研究：每天喝一匙這種油 失智風險降28%
華郵：數百萬人直到失去白卡 才知自己竟有資格

華郵：數百萬人直到失去白卡 才知自己竟有資格
學富人投資 開這3種帳戶

學富人投資 開這3種帳戶
直接工作或繼續深造？研究：逾4成碩士文憑沒有經濟效益

直接工作或繼續深造？研究：逾4成碩士文憑沒有經濟效益