梁粵玥作品-黃柳霜Anna May Wong入選到Tribeca好萊塢女影星肖像作品展覽

梁粵玥以作品-黃柳霜Anna May Wong 油畫，致敬這位華人非凡女性。

華裔藝術家梁粵玥 Tiffany Liang 的好萊塢 女影星肖像作品系列之一黃柳霜Anna May Wong，被挑選到曼哈頓Tribeca作展覽，以紀念這位美國好萊塢華人 女影星的傳奇及其傳記的出版。畫作展覽時間和地址：2024年5月1日到5月31日，Chelsea Market 75 9th Ave, Manhattan, NY.

Tiffany是居住於紐約曼哈頓的藝術家，她從小喜愛畫畫，畢業於衛斯理大學。Tiffany在大學時雙修電影和醫學，可常常發現自己傾心作畫到深夜，並一絲不苟地創作巨幅畫像，渲染被時光遺忘的歷史人物和故事，讓現代人重溫前輩人的非凡成就。

黃柳霜 Anna May Wong在那個種族歧視 白人主導的好萊塢電影世界，從早期電影默片到黃金時代，以一洗衣工之女到聲譽國際的亞裔影星，憑藉自己的夢想和堅毅寫下美國華人歷史：上世紀六十年代第一位好萊塢星光大道上留名的一顆星；也是首位與瑪麗蓮·夢露四大影星成＂銀鑄四淑女眺望台＂的人物之一，塑像永駐好萊塢。她曾在種族歧視的好萊塢飾演亞洲女性醜化角色而飽受國人爭議，但卻能義賣珠寶捐款支援抗日而爭取到華人的尊重。2022年黃柳霜榮登由美國鑄幣局推出的＂American Women Quarters Program“ 25美分硬幣，以紀念美國歷史上的非凡女性，她將是首位印在美元上的華裔美國人！Tiffany為黃柳霜驕傲, 作品油畫致敬這位華人女性。

大學畢業後Tiffany曾到好萊塢從事電影拍攝工作。在經歷了COVID19 新冠大疫情，被醫療人員的治病救人感動，因此她重返學校學醫，畢業後跟隨父親梁衛寧醫生，服務於紐約華人社區，用現代醫學的科技和藝術，詮釋醫者仁心，救人救世的博大情懷。