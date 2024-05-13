紐約時代廣場慶佛誕 T.A.G 三好理念走入人群

佛光山紐約道場暨國際佛光會紐約協會在時代廣場首次舉辦「佛誕慶典-雲水浴佛」活動，向在場群眾推廣三好，讓佛教走出去。

5月4日佛光山紐約道場暨國際佛光會紐約協會在紐約核心地標時代廣場，首次舉辦「佛誕慶典-雲水浴佛」活動；向到場群眾推廣三好，讓佛教走出去，同時再創佛教歷史。開幕典禮貴賓雲集：紐約州參議員 劉醇逸(John Liu)、紐約州行政會議廳亞裔事務主任馬肖恩 (Shawn Ma)、大紐約區僑界急難救助協會理事長王金智(Gene Wang)、世界日報副總編輯魏碧洲(Joe Wei)、紐約台灣商會會長 (Sam Lin)、藍海基金會執行長李艷翠、紐約松柏愛心會董事會主席兼會長王玉英、亞太裔老年人社區聯絡公民協會事務部專員何助敏（Gilbert Hoe）等。紐約州政府特頒發嘉獎函表彰佛光山紐約道場為社會做出的無私奉獻，以茲見證這個歷史時刻。更有上千民眾超越族裔、跨越宗教，在佛前歡喜浴佛共襄盛舉，盛況空前。

紐約時代廣場是美國紐約曼哈頓中城的一個商業中心，位於百老匯大道與第七大道會合處。此次浴佛活動以「三好」為主題，吸引了眾多的人士，他們的背景各異，無論是當地的紐約人、路人，還是遊客，看到活動標題和佈置清淨莊嚴的浴佛池，心生歡喜加入了這個盛會，在浴佛池前洗滌心靈的同時去認識什麼是「三好」 。以「三好」理念，透過浴佛的活動，人們可以學習如何將「做好事、說好話、存好心」融入自己的生活中。

浴佛慶典由紐約協會傳燈分會李宣欣主持。紐約協會會長陳澄慧為典禮拉開序幕，她致詞時表示佛光山紐約道場成立已經31年，首次登上這個繁華的城市中最具象徵性地標之一的紐約時代廣場，因緣殊勝，意義非凡。不僅能夠讓更多人了解人間佛教的理念和精神，也與本土社會大眾種下更深的因緣。透過這次活動，動員百位佛光人，紐約道場住持覺麟法師、監院有霖法師及各分會的輔導法師，共同承擔、集體創作，以菩薩施無畏的精神，勇敢地與社會大眾分享佛法的慈悲和智慧。

紐約州參議員劉醇逸致詞強調，今天我們相聚在宇宙的中心時代廣場，在這個混亂與不安的時代，需要一些能夠給人帶來意義和淨化心靈的活動， 紐約時代廣場舉辦佛誕慶典雲水浴佛，正是一個很好的例子，我們可以讓人們聚在一起，體驗到內心的寧靜和喜悅，同時也能夠傳達佛光山開山祖師星雲大師 所倡導的三好運動的理念。

馬肖恩致詞提到在團結與理解的精神下，共同思考沐浴佛陀的象徵意義，不僅能夠增進我們對佛教文化的理解，更能夠啟發我們對和諧與尊重的價值觀。這樣的活動不僅是一場文化交流，更是一次心靈的洗禮，讓我們在智慧和熱情的引領下，更加努力地去培養社會各個群體之間的和諧與尊重。

浴佛法會由佛光山紐約道場監院有霖法師主法，帶領大眾唱誦三寶頌 ，表達對佛、法、僧三寶的禮讚；接著恭讀佛光山開山袓師星雲大師的「為世界和平祈願文」至誠的祈願世界和平和眾生安樂，隨後，法師帶領貴賓開始浴佛。

當天雲水浴佛宣傳方式相當豐富，由紐約協會副會長姚忠輝接洽，利用時代廣場的電子廣告，每小時出現一次的15秒三好運動廣告，可以有效地提醒路過的人們注意到這個活動，湧入更多的人群，共同見證這個特別的佛誕慶典。新鮮草原分會副會長徐振倫設計三好俱樂部英文站，結合美國文化，每日行一善，通過三好行動，可以為社會帶來積極正面的影響。小童軍背著浴佛池在時代廣場行走的畫面令人感動至深，在這樣繁忙的城市廣場上引導著大眾參與浴佛儀式，讓人們感受到溫馨。還有來自茱莉亞音樂學院的銅管五重奏現場演出，不僅展現了音樂的魅力，也豐富了整個法會的內容，令人動容 。